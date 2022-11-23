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Сегодня, 14:45

Доктор Мясников рассказал, как уменьшить риск тромбоза

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от Freepik

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что риск образования тромбов велик у людей пожилого возраста, курящих, имеющих наследственные факторы, избыточную массу тела, а также после перенесенных инфекций. Если вы относитесь к одной или нескольким категориям, специалист рекомендует внести изменения в привычный образ жизни — перестать курить, больше двигаться и принимать Омега-3. «Полиненасыщенные жирные кислоты — наверное, единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свертываемость крови», — заявил врач.

Доктор Мясников предостерег от приема кроверазжижающих препаратов без серьезных показаний. По его словам, они могут стать причиной еще больших проблем со здоровьем, даже привести к летальному исходу.

Здоровье
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