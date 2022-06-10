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Какие продукты вредны для поджелудочной железы? Ответила врач

Врач Дианова назвала продукты, уничтожающие поджелудочную железу
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Вредная пища провоцирует развитие болезней поджелудочной железы.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила продукты, которые пагубно влияют на поджелудочную железу. По ее словам, к самым опасным относится алкоголь.

При чрезмерном употреблении спиртных напитков развивается панкреонекроз (когда орган начинает самоперевариваться). Это чревато хирургическим вмешательством. Если придется удалять поджелудочную железу, то пожизненно предстоит принимать ферменты.

Панкреатит способно вызвать редкое и несбалансированное питание. Также он может появиться, если употреблять много жирных, жареных и вредных продуктов. На фоне этих проблем имеется риск развития и желчекаменной болезни.

«По статистике, у каждого пятого взрослого человека имеются камни в желчном пузыре. Нерегулярное, несбалансированное питание при такой проблеме может негативно сказаться на состоянии поджелудочной и спровоцирует появление панкреатита», — заявила Дианова «Москве 24».

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Здоровье
Питание
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