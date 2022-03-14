Какие продукты ускоряют метаболизм? Рассказала диетолог

Американский диетолог Эди Хорстман специально для издания Camille Styles перечислила продукты, которые помогают ускорить процесс метаболизма. По словам эксперта, ускоренный обмен веществ помогает оставаться в хорошей форме.

В первую очередь специалист рекомендует употреблять абрикос. Этот фрукт содержит в себе железо, магний, калий и большое количество клетчатки, которые благотворно влияют на обмен веществ. При этом она отмечает, что эффект будет от употребления как свежих абрикосов, так и сушеных.

Стоит добавить в свой рацион и авокадо, богатое полезными жирами и магнием. Черника, в свою очередь, поможет нормализовать уровень сахара в крови. Также диетолог рекомендует употреблять перец чили, шпинат, зеленый лук и дуболистный салат.