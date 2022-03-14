Какие продукты ускоряют метаболизм? Рассказала диетолог
Названы продукты питания для ускорения метаболизма
Американский диетолог Эди Хорстман специально для издания Camille Styles перечислила продукты, которые помогают ускорить процесс метаболизма. По словам эксперта, ускоренный обмен веществ помогает оставаться в хорошей форме.
В первую очередь специалист рекомендует употреблять абрикос. Этот фрукт содержит в себе железо, магний, калий и большое количество клетчатки, которые благотворно влияют на обмен веществ. При этом она отмечает, что эффект будет от употребления как свежих абрикосов, так и сушеных.
Стоит добавить в свой рацион и авокадо, богатое полезными жирами и магнием. Черника, в свою очередь, поможет нормализовать уровень сахара в крови. Также диетолог рекомендует употреблять перец чили, шпинат, зеленый лук и дуболистный салат.
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