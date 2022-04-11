Названы шесть главных продуктов для женского здоровья

Издание Al Jazeera опубликовало статью о продуктах питания для поддержания женского здоровья. При регулярном употреблении таких продуктов можно значительно снизить риск развития рака груди, остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний, а также в целом укрепить здоровье и снизить вес.

Эксперты рекомендуют добавить в свой рацион жирную рыбу (сельдь, скумбрию и лосось). Такая рыба содержит омега-3 и витамин D, помогает поддержать здоровье сердца и снизить вес.

Полезными для женщин будут грецкие орехи, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и нормализации сна. Также стоит добавить в свой рацион ягоды. Например, клубника богата витамином С и фолиевой кислотой, которые играют большую роль для женщин детородного возраста.

Стоит употреблять бобовые, содержащие магний и клетчатку. Овес способствует снижению веса и риска развития сердечных болезней и сахарного диабета. А молоко с низким содержанием жира укрепляет кости и борется с плохими жирами.