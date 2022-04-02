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Какие продукты нельзя есть на голодный желудок? Мнение врача

Врач назвала продукты, которые запрещено есть на голодный желудок
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Цитрусовые не рекомендуют есть натощак.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок.

По словам эксперта, людям с заболеваниями ЖКТ в первую очередь не рекомендуется есть натощак кислые продукты, включая овощи, цитрусовые, фрукты и соки, так как они могут спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка.

Исключить стоит и кофе, особенно пациентам с диагнозом «рефлюкс-эзофагит».

«При этом заболевании происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Люди могут ощущать изжогу, горький вкус во рту. В этой ситуации кофе мы вообще исключаем, — приводит слова эксперта «Москва 24».

Также врач отмечает, что не стоит на голодный желудок употреблять жареное и блюда со специями.

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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/01042022/446857
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