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Названы пять полезных свойств кресс-салата

Галина Глазко
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Кресс-салат богат полезными веществами.
Фото foodandhealth.ru

На сайте арабского издания Al Arabiya опубликовали статью о кресс-салате, который известен, как родственник капусты. У кресс-салата небольшие листочки и крепкие стебли, а на вкус он горьковатый. По мнению диетологов, он богат полезными свойствами.

Небольшое количество этого растения имеет суточную дозу витамина К. В нем содержатся витамин С, который помогает укрепить иммунитет, а также фолиевая кислота (полезна для беременных) и бета-каротин.

Специалисты рекомендуют употреблять 100-150 грамм кресс-салата в день.

Важно, что на 100 граммов кресс-салата приходится всего 32 ккал.

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