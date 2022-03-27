Эксперты заявили, что белокочанная капуста способна защитить от рака

Китайское издание Sina опубликовало статью о пользе белокочанной капусты. По словам экспертов, при регулярном употреблении она способна защитить от развития рака. Это происходит из-за того, что такая капуста содержит компоненты, способные предотвратить образование злокачественных клеток.

Как отмечают медики, белокочанная капуста обладает противовоспалительными и дезинфицирующими свойствами, а также помогает защитить организм от преждевременного старения.

Капуста способна избавить от зубной боли и облегчить дискомфорт в животе. При этом ее не рекомендуют употреблять людям с кожными заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта.