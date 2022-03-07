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Сегодня, 10:00

Врач перечислил продукты для снижения давления

Галина Глазко
Йогурт.
Фото Global Look Press

Британский врач Крис Стил в эфире программы This Morning на телеканале ITV назвал продукты, которые помогают снизить артериальное давление. По его словам, натуральный йогурт, грецкие орехи и травяной чай способны помочь при этом недуге.

«Самым полезным будет натуральный йогурт. Употребляйте его ежедневно, но именно натуральный йогурт, а не напитки с фруктовыми добавками и с высоким содержанием сахара. В идеале — живой йогурт», — сказал доктор.

Специалист отмечает, что идеальным напитком для гипертоников будет чай из гибискуса, а также другие травяные настои. А вот грецкие орехи, по мнению специалиста, стоит есть ежедневно при высоком давлении.

Что будет, если есть йогурт каждый день? Что будет, если есть йогурт каждый день?
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