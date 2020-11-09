Как часто можно тренироваться. Советы фитнес-инструкторов

Многие люди, начиная заниматься фитнесом, задаются вопросом: сколько раз в неделю тренироваться? Четкого и однозначного ответа на этот вопрос нет, так как каждый организм индивидуален. Периодичность может быть разной. Но ежедневные занятия спортом ни к чему хорошему не приводят: либо наступает перетренированность, либо останавливается прогресс.

Именно поэтому в фитнес-центрах так востребованы инструкторы, которые помогают на начальном этапе составить план индивидуальных занятий. Первое правило: тренировки надо проводить так часто, чтобы организм максимально откликался на физическую нагрузку и улучшал спортивные показатели (силу, выносливость, мышечную массу).

Редкие тренировки несут в себе негативные последствия, так как чаще всего попадают на тот момент, когда физическая форма откатилась на исходный уровень или на момент растренированности, когда спортивные показатели стали ухудшаться. При таком подходе ни о каком прогрессе не может быть и речи.

Частые тренировки ведут к перетрерированности. Когда у организма нет возможности восстанавливаться, накапливается усталость, пропадает мотивация и образуется общий упадок сил. Это приводит к потере формы, травмам, ослаблению иммунитета и, соответственно, к обострению ОРВИ и других заболеваний.

Так же фитнес-инструкторы рекомендуют определиться на начальном этапе — в какое время суток комфортнее заниматься. Это тоже исключительно индивидуальный показатель — у разных людей наибольшая отдача организма происходит в разное время. Кто-то нагрузки лучше усваивает утром, кто-то — вечером.

Ниже приводится таблица оптимального количества тренировок в неделю, исходя из целей и желаемого результата.

Цель Кол-во занятий Набор мышечной массы 3-5 Увеличение силы 2-3 Увеличение выносливости 4-5 Похудение 4-5 Сушка (улучшение рельефа мышц) 4-5

Тренеры рекомендуют: комбинировать с несколькими целями (мышечная масса+сила, рельеф мышц+похудение), но все цели реализовать за один комплекс невозможно, так как некоторые несовместимы (набор мышечной массы и похудение/сушка).

И самое главное правило: какое бы количество тренировок не значилось бы в графике, без правильного питания и грамотного восстановления будет очень сложно, а порой и невозможно добиться поставленной цели.