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Daily Express: высокий холестерин провоцирует развитие болезни Альцгеймера

Галина Глазко
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Высокий холестерин провоцирует развитие болезни Альцгеймера.
Фото Global Look Press

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета заявили, что контроль за уровнем холестерина и глюкозы поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера.

«Наши результаты доказывают связь фракции холестерина и преддиабетического уровня глюкозы у людей в возрасте 35 лет с высоким риском развития болезни Альцгеймера спустя десятилетия. Можно предположить, что мероприятия по контролю уровня холестерина и глюкозы, начатые в раннем взрослом возрасте, могут помочь максимально улучшить когнитивное здоровье в более позднем возрасте», — говорится в статье.

Отмечается, что высокий уровень холестерина часто является результатом употребления жирной пищи или избыточного веса. Если изменить рацион питания, вести активный образ жизни, заниматься спортом и полностью отказаться от курения, то можно нормализовать уровень холестерина.

Авокадо поможет снизить уровень плохого холестерина. Daily Express перечислило полезные привычки для снижения холестерина

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