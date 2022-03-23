Daily Express перечислило полезные привычки для снижения холестерина

Издание Daily Express опубликовало статью, в которой говорится о том, как снизить уровень плохого холестерина. Британские специалисты отмечают, что избыток холестерина вредит здоровью, а особенно сосудам и сердцу. Также есть риск развития инсульта.

«Повышение холестерина вызывает прием в пищу насыщенных жиров, таких как жирное мясо, пальмовое масло, жирные молочные продукты, колбасы, маргарин и сладости. Для снижения риска развития заболеваний стоит заменить вредные жиры на полезные. Важно добавить в рацион жирную рыбу, орехи и растительное масло», — отмечается в статье.

Эксперты рекомендуют заменить сливочное масло на авокадо, которое полезно и подойдет для бутерброда.