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Сегодня, 10:00

Daily Express перечислило полезные привычки для снижения холестерина

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Авокадо поможет снизить уровень плохого холестерина.
Фото Global Look Press

Издание Daily Express опубликовало статью, в которой говорится о том, как снизить уровень плохого холестерина. Британские специалисты отмечают, что избыток холестерина вредит здоровью, а особенно сосудам и сердцу. Также есть риск развития инсульта.

«Повышение холестерина вызывает прием в пищу насыщенных жиров, таких как жирное мясо, пальмовое масло, жирные молочные продукты, колбасы, маргарин и сладости. Для снижения риска развития заболеваний стоит заменить вредные жиры на полезные. Важно добавить в рацион жирную рыбу, орехи и растительное масло», — отмечается в статье.

Эксперты рекомендуют заменить сливочное масло на авокадо, которое полезно и подойдет для бутерброда.

Ноги. Названы неожиданные признаки повышенного холестерина в организме

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