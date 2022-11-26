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Сегодня, 13:18

Нарколог перечислил натуральные продукты для бодрости

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Врач-нарколог Станислав Грувман перечислил натуральные продукты, которые могут взбодрить.

«Смузи и соки отлично помогут взбодриться и быть в тонусе. Для приготовления зеленого напитка нужно использовать капусту, петрушку и шпинат. Они являются естественными источниками витамина B, который помогает организму работать на оптимальном уровне», — цитирует нарколога Life.

Помимо этого, к таким напиткам относится зеленый чай, который содержит натуральный кофеин. При этом лучшим энергетическим напитком врач назвал воду, в которую к тому же, можно добавить лимон, лайм или клубнику.

Источник: https://life.ru/p/1541554
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