Нарколог перечислил натуральные продукты для бодрости

Врач-нарколог Станислав Грувман перечислил натуральные продукты, которые могут взбодрить.

«Смузи и соки отлично помогут взбодриться и быть в тонусе. Для приготовления зеленого напитка нужно использовать капусту, петрушку и шпинат. Они являются естественными источниками витамина B, который помогает организму работать на оптимальном уровне», — цитирует нарколога Life.

Помимо этого, к таким напиткам относится зеленый чай, который содержит натуральный кофеин. При этом лучшим энергетическим напитком врач назвал воду, в которую к тому же, можно добавить лимон, лайм или клубнику.