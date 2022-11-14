Фитнес-маркетолог назвал четыре причины купить абонемент в спортзал

Фитнес-маркетолог Тамерлан Скяев назвал четыре причины купить абонемент в спортзал.

Во-первых, чтобы привести свое тело в порядок, разовых и случайных занятий недостаточно. Спортом необходимо заниматься регулярно, для этого и существуют абонементы в фитнес-зал, рассчитанные на месяц, полгода или год занятий.

Также абонемент помогает сэкономить на оплате тренировок: его покупка обойдется дешевле, чем оплата каждого разового занятия. По словам эксперта, покупка абонемента влияет и на борьбу с ленью.

«Когда вы покупаете абонемент в фитнес-зал, вы становитесь более дисциплинированным. Вы понимаете, что заплатили за большое количество посещений фитнес-центра и в этом случае вынуждены его посещать, борясь с собственной ленью и нерешительностью», — приводит слова Скяева Life.

Также приобретение абонемента позволяет находиться в контакте с тренером — человек, который регулярно посещает зал, становится в нем «своим». Маркетолог отметил, что к постоянному посетителю тренер относится более внимательно, так как знает, что ему предстоит тренировать человека много месяцев, а иногда и лет.