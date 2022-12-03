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Сегодня, 10:35

Эндокринолог назвала самые полезные сезонные продукты

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Врач-эндокринолог Полина Фукаляк в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что справиться с авитоминозом помогут тыква, хурма, мандарины, авокадо, вешенки, репа, лук-шалот, брюссельская и квашеная капуста. Наступление холодов, сокращение светового дня приводит к дефициту многих важных веществ, и лучший способ с ним справиться, по словам врача — пересмотреть свой рацион и включить в меню сезонные продукты.

Запас каких микроэлементов и витаминов истощается в организме зимой, чем чреват этот дефицит и, как его правильно восполнить, читайте в полной версии материала «СЭ».

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