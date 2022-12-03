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Сегодня, 14:30

Эксперты назвали лучшее средство от похмелья

Ольга Стрельникова
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Эксперты назвали лучшее средство от похмелья.
Фото Изображение от Freepik

«Кубанские Новости» рассказали, что ликвидировать утреннее похмелье поможет активное вещество из группы метаболиков — янтарная кислота. Она быстро проникает в клетки, оказывая антиоксидантное, антигипоксическое действие и умеренный мочегонный эффект. Это позволяет ускорить процесс вывода токсинов и активировать выработку ферментов, которые оказывают благоприятное влияние на метаболизм и энергообеспечение внутренних органов, тканей и целых систем.

Янтарная кислота, как пишет издание, улучшает иммунитет и повышает защитные свойства организма по отношению к алкоголю, а также при различных видах интоксикации и отравлений. Быстро проникая в кровь, это вещество способно также оказать благотворное влияние при депрессии, нервном истощении и различных хронических заболеваниях. Kubnews.ru подчеркивают, что янтарная кислота имеет натуральное происхождение — ее получают при обработке янтаря и активно применяют в сфере диетологии и косметологии.

Редакция «СЭ» напоминает: мы не советуем пользоваться народными методами лечения без консультации с врачом.

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