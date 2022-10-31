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Сегодня, 11:50

Елена Малышева объяснила, почему главной причиной цирроза печени является не алкоголь

Ольга Стрельникова
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Популярный врач назвала истинную причину проблем с печенью.

Популярная телеведущая и врач Елена Малышева главной причиной развития цирроза печени назвала не алкоголь, а потребление жирной пищи. Несмотря на то что крепкие напитки действительно производят на клетки печени разрушающее действие, они занимают лишь второе место по уровню вредности. Наиболее опасным, особенно с приходом холодов, когда сокращается двигательная активность, становится увеличение калорийности рациона и обилие в нем жиров.

Жирная калорийная еда способствует развитию жировой дистрофии печени. Максимальный удар организм получает, когда совмещаются богатая холестерином пища и алкогольные напитки. Вследствие этого происходят дегенеративные процессы в печени, и выполнять свои функции в полной мере она уже не может.

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