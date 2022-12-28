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Эксперт объяснила, что лучше выбрать на Новый год — ель, сосну или пихту

Ольга Стрельникова
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Эксперт объяснила, что лучше выбрать на Новый год — ель, сосну или пихту.
Фото freepik/ru.freepik.com

Специалист рассказала о преимуществах и недостатках каждого из вариантов.

Организатор мероприятий и их оформления Виктория Япрынцева в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что ель простоит не дольше 10 дней, сосна может продержаться и две недели, а самым долговечным вариантом будет пихта. Но стоить это вечнозеленое деревце будет дороже всех. При этом его мягкие иголки подойдут семьям, в которых есть маленькие дети и активные животные. Ель отличается не только колючими иголками, но и ярким ароматом. Сосны, помимо стойкого хвойного запаха, обладают не менее стойкой и липкой смолой, которая может случайно повредить покрытие пола.

Как определить, насколько свежее новогоднее деревце, на что еще обратить внимание при выборе и в чем плюсы горшечной ели и пихты, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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