Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

18 марта, 18:05

Эксперт Афанасьев рассказал, как распознать уловки маркетологов и не купить лишнего

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Эксперт Антон Афанасьев рассказал, как распознать уловки маркетологов и не купить лишнего.

«Чтобы не покупать ненужный товар по скидке, стоит оформить кешбэк-карту или подписку, ведь с ее помощью можно получить часть денег за покупки обратно, сделав походы в магазин выгодными. Не менее важно воздержаться от покупки товара с заманчивой скидкой. Если вы видите продукт по скидке в 70%, задумайтесь, нужен ли он вам и будете ли вы им пользоваться. Приобрести привычку сравнивать цены на позиции из вашей продуктовой корзины можно довольно скоро, а с нею вы сможете защититься от навязывания товаров с неправдоподобными скидками. Всегда старайтесь убедиться, что скидка и вправду стоящая, перед тем как положить товар в тележку», — приводит слова Афанасьева Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1566100
0
Читайте также
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Динамо» откладывает вопрос по Кудашову
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Разин ушел из «Северстали»
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
Молодой защитник «Авангарда» не поедет в НХЛ
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач Миргородская назвала заболевания, которые могут вызвать внезапную потерю зрения

Врач Тихомирова рассказала, как замена сахара на мед в рационе влияет на организм
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости