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Сегодня, 18:10

Доктор Мясников рассказал, какие продукты помогут избежать анемии

Ольга Стрельникова
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Мясо.
Фото KamranAydinov/freepik.com

Специалист пояснил, что организм сам не синтезирует железо, его нужно получать извне.

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что получить железо для организма можно только из определенной пищи или витаминных добавок. «В рыбе и в мясе железо находится в той форме, в которой в желудке оно всасывается легко. Особенно когда мы говорим о субпродуктах — печени, почках, легких. И вообще, мясо, наверное, самый богатый по микроэлементам и витаминам продукт, если вот так из общего числа», — подчеркнул врач.

По словам доктора Мясникова, хронический дефицит железа может возникнуть из-за несбалансированного питания, диет или вегетарианства. В результате нарушается работа всех систем и органов, развивается анемия, снижается количество здоровых эритроцитов и гемоглобина, ответственных за перенос кислорода, ухудшается энергетический обмен, рост тканей и иммунитет. Чтобы этого не произошло, женщинам необходимо не менее 18-20 мг железа в сутки, а мужчинам — около 8-10 мг.

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