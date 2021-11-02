Доктор Мясников опроверг мнение, что место прививки от COVID-19 можно мочить

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мнение о том, что место прививки от COVID-19 нельзя мочить, является ошибочным. По его словам, после вакцинации можно принимать душ или ванну.

«Утверждение о том, что место прививки мочить нельзя, — укоренившийся миф, который не имеет под собой никакого научного обоснования. Даже сами авторы этого заблуждения не могут четко ответить на вопрос, почему нельзя мочить место укола.

Самое главное — это пройти вакцинацию, а не думать о том, можно ли мочить место прививки или нет", — сказал врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».