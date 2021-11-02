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В чем опасность частого употребления аспирина? Объяснили врачи

10:00
В чем опасность частого употребления аспирина? Объяснили врачи. Фото AFP
В чем опасность частого употребления аспирина? Объяснили врачи. Фото AFP

Врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании установили, что прием аспирина на протяжении 8 лет может привести к возникновению проблем с ЖКТ, так как этот известный препарат раздражает слизистую оболочку желудка. Аспирин может спровоцировать язву, кровотечение и даже боль. Исследование опубликовали в журнале The Lancet.

По мнению британских врачей, систематический прием аспирина увеличивает риск развития кровотечений в желудке, кишечнике и головном мозге. Врачам также советуют не назначать аспирин, чтобы предотвратить риск развития инсульта или инфаркта.

Специалисты отмечают и то, что аспирин не помогает в борьбе с онкологией, хотя некоторые верят в это.

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Галина Глазко все материалы автора
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