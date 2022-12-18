Доктор Мясников назвал вещество, защищающее от диабета и рака. Оно есть в рыбе

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что предотвратить инсулинорезистентность, которую специалисты относят к основным причинам диабета, ожирения и даже онкологических заболеваний, помогают Омега-3 жирные кислоты. Этот полезный элемент, содержащийся в рыбе, способен снизить аппетит и способствовать снижению веса.

Также специалист отметил, что употребление углеводов повышает инсулин в крови и способствует проникновению сахара в клетки. «Постоянно повышенный уровень инсулина приводит к тому, что рецепторы «глохнут». Инсулин пытается «открыть» — и не может. И омега-3 как раз помогает преодолевать эту резистентность, почему, собственно, мы говорим, что омега-3 — морская рыба — прямо показана людям с избыточным весом, людям со склонностью к диабету», — заключил доктор Мясников.