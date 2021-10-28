Диетологи назвали продукт, который можно есть на ночь
08:00
Американские диетологи назвали арахисовое масло или пасту лучшим продуктом для перекуса на ночь. Исследование опубликовали на сайте USDA FoodData Central.
В арахисовой пасте находится большое количество полезных жиров и белка, которые помогают оставаться сытым в течение всей ночи. Достаточно съесть всего две столовые ложки пасты или масла.
Диетологи также отметили, что арахис помогает в борьбе «плохим холестерином», а значит снижается риск сердечных заболеваний. Арахис богат такими полезными элементами, как железо, марганец, фосфор, магний и содержит витамин Е.
Помимо этого, арахис является источником триптофана, который отвечает за выработку двух ключевых гормонов сна (серотонина и мелатонина).
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