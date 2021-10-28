Ученые объяснили причину облысения.

Ученые из Северо-Западного университета (Чикаго) под руководством Чи Чжана провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале Nature Aging. В нем они объяснили причину облысения при старении.

Опыты на живых мышах показали, что по мере старения волосяные стволовые клетки становятся менее липкими, так как их адгезия слабеет. Стволовые клетки покидают специальное место внутри фолликула и выходят в дерму. Вне особой микросреды эти клетки выжить не могут. В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это и приводит к истончению волоса и постепенному облысению.

Ранее облысение связывали со смертью клеток или утратой ими способности делиться, а данное исследование было проведено впервые.