Диетолог раскрыла главные ошибки в питании детей, которые приводят к дефициту витаминов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева объяснила, какие ошибки родители допускают в вопросе питания детей и как их можно исправить.

«Одна из основных ошибок — это неразнообразное питание. Конечно, дети бывают придирчивы в выборе продуктов, но, анализируя их пищевые дневники, я часто вижу скудный набор продуктов. Чем разнообразнее питание, тем больше мы обеспечиваем своих детишек необходимыми витаминами и микроэлементами. Например, нужно не овсянку давать ребенку каждое утро, а сегодня дать гречку, завтра — овсянку, а послезавтра — мультизлаковую кашу. То же самое касается овощей, фруктов и белковых продуктов», — приводит слова Селезневой Life.ru.

С другой стороны, отметила диетолог, важно помнить, что существует ряд витаминов, необходимое количество которых человек не может обеспечить даже очень разнообразным питанием. Например, к ним относится витамин D.

К распространенным проблемам специалист отнесла и отсутствие должного режима питания. По ее словам, зачастую получается так, что ребенок завтракает дома, а в течение дня практически ничего не ест или же перекусывает чем-то не очень полезным в школе, стесняясь брать еду с собой, а по возвращении домой плотно ужинает.

Селезнева подчеркнула, что этого недостаточно, чтобы обеспечить его суточной нормой всех необходимых витаминов. В рационе ребенка обязательно должны присутствовать овощи, злаки, мясо, птица, рыба, кисломолочные продукты, фрукты, ягоды и яйца, уточнила кандидат медицинских наук.

«Также очень важный момент в детском питании — это максимальное разнообразие цветов на тарелке. Это воспринимается ребенком психологически гораздо более позитивно. Опять-таки, этим мы обеспечим наибольшее содержание витаминов, потому что в зеленом цвете содержится больше одних полезных веществ, в красном — других, в фиолетовом — третьих», — добавила Селезнева.