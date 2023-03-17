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Стиль жизни и ЗОЖ

17 марта, 22:46

Диетолог назвала 5 ошибок на пути к тонкой талии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Марина Купфер объяснила, что мешает стать обладателем тонкой талии.

«1. Постоянно сидеть на диете. В этом случае замедляется метаболизм, организму не хватает энергии, и вместо сжигания калорий он начинает их запасать. 2. Пропускать завтраки. Именно утренний прием пищи очень важен для человека, в него следует включить пищу, богатую белком. 3. Перекусы в течение дня. Такая привычка принесет сотни лишних калорий, а в совокупности частые перекусы сойдут ещё за один полноценный прием пищи. 4. Отказ от жиров. Для полноценной работы нашему организму они также нужны, как белки и углеводы, для производства обменных процессов. 5. Недосып. Нужно уделять ночному отдыху хотя бы восемь часов. Дефицит сна влияет на работу гормональной системы и префронтальной коры головного мозга, ответственной за принятие решений. Чтобы максимально эффективно худеть во сне, стоит ложиться в постель до 23 часов и поддерживать в спальне температуру не выше 19-20 градусов», — приводит слова Купфер Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1565699
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