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Сегодня, 10:00

Гинзбург призвал убрать из рациона колбасу, белый хлеб и сахар

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Колбаса в большом количестве вредна для организма.
Фото Global Look Press

Диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые стоит исключить из рациона питания. По его словам, стоит сократить или вовсе не употреблять колбасу, белый хлеб и сахар.

«При регулярном употреблении колбасы у пожилых людей может развиться атеросклероз и обостриться хронические заболевания. Молодым людям тоже не будет пользы от такого количества переработанного мяса, поэтому такую еду нужно убрать», — приводит слова врача «Вечерняя Москва»

На сахар приходится почти четверть от суточной нормы калорий, что недопустимо, по мнению Гинзбурга. Дневная норма сахара не должна превышать четырех чайных ложек.

Не рекомендуется злоупотреблять маслами растительного происхождения. Исключить из рациона стоит и продукты с высоким гликемическим индексом, к которым относят колбасы, белый хлеб и прочее.

Почему колбаса опасна для здоровья? Что будет, если есть колбасу каждый день. Польза и вред для здоровья

Источник: https://vm.ru/news/969559-etu-edu-nado-ubrat-naskolko-polezen-tipichnyj-racion-rossiyan
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