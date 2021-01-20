Что нужно делать зимой, чтобы не заболеть? 10 простых правил

Настоящая зима уже близко.

Зима полностью вступила в свои права. Огромные сугробы и морозы радуют любителей зимних развлечений — катание с горки, лыжи и сноуборд, коньки и прочее. Но, к сожалению, в это время года легко простудиться. Чтобы минимизировать риск возникновения респираторных заболеваний необходимо соблюдать ряд простых правил.

1. Самая частая причина болезни — переохлаждение. При том в лютый мороз замерзнуть гораздо сложнее, чем в условные «минус 5» с мокрым снегом и ветром. Все дело во влажности. Не стоит пренебрегать тёплой одеждой (шапка, шарф, перчатки) даже в небольшой мороз.

2. Одежда не должна быть облегающей. Необходима воздушная прослойка между ней и телом, чтобы сохранять тепло (как в термосе). Откажитесь и от тесной обуви — из-за отсутствия достаточного кровообращения ноги быстро замерзнут.

3. Дышать на морозе нужно через нос. Так воздух, проходя через носовые каналы, будет согреваться, не охлаждая незащищенное горло.

4. Важно поддерживать иммунитет, ведь, когда организм ослаблен, он легко может подхватить простуду. Необходимо правильное питание (можете прочитать здесь), содержащее достаточное количество БЖУ, и налажен здоровый сон (читайте тут). Так же полезно, если нет противопоказаний, закаливать организм.

5. Диетологи советуют пить тёплые или горячие напитки. Холодные в зимнее время будут вносит дисбаланс и накапливать слизь в организме.

6. Так же рекомендуется варить и употреблять компоты и морсы из ягод (клюква, облепиха, шиповник) с минимальным содержанием сахара, что способствует укреплению иммунитета

7. Конечно же, не стоит забывать о физических нагрузках. По статистике, люди, занимающиеся спортом, болеют намного реже (как правильно тренироваться, читайте здесь).

8. Важно увлажнять воздух в помещении и соблюдать температурный режим. В отопительный сезон чаще проветривать помещение. Не обязательно приобретать увлажнитель, можно просто поставить резервуары с водой в квартире и постоянно пополнять их.

9. По возможности рекомендуется посещать баню или сауну (о правилах парение читайте здесь). Усиленное кровообращение поможет избавиться от вирусов.

10. И, конечно же, нельзя забывать о витаминах. В период короткого светового дня организму необходим витамин D, а так же витамины группы С, омега-кислоты, магний, кальций и йод. Но перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

Не болейте!

Александра Эмм