Как питаются спортсмены. Отвечает олимпийская чемпионка

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о своем питании. По ее словам, для красоты и здоровья особое внимание надо уделить продуктам с высоким содержанием белка и клетчатки.

«Я уверена, что на внешний вид ключевое влияние оказывают два фактора: генетика и рацион, — рассказала Шишкина. — 30% из всего моего объема пищи составляет белок (мясо, курица, индейка, кролик, говядина) и 70% - клетчатка (гречка, рис, овощи). Необходимо по максимуму включать в рацион свежие фрукты, овощи и зелень. Сейчас в любое время года на прилавках огромное разнообразие, так что держать себя в форме не составляет труда. Всегда можно купить готовый салат, добавить в него огурцы и помидоры, сбрызнуть лимонным соком или оливковым маслом. Такой тазик — это и клетчатка, и очищение кишечника, и быстрое насыщение. А если съесть еще кусочек нежирного мяса, то и вовсе получится полноценный прием пищи».

Во время соревновательного периода спортсмены переносят серьезные физические нагрузки. Это отражается и на рационе. Для насыщения Шишкина готовит смузи, а спортивное питание считает вредным.

«Большинство диетологов рекомендуют дробить питание: есть чаще и небольшими порциями, — продолжает Шишкина. — Но во время тренировок в воде тратится очень много калорий. Для восстановления наш медперсонал ставит на бортик нарезанные фрукты, орешки и сухофрукты. Мы можем подплыть и перекусить для того, чтобы были силы и пропадало чувство голода. А я стала делать смузи — это удобно и комфортно. Беру морковку, яблоко, орешки, засыпаю в блендер и получается питательный напиток. Так как я против химии и не употребляю спортивное питание, такой натуральный коктейль во время тренировок позволяет быстро насытиться. Но важно понимать, стакан свежевыжатого сока готовится из трех-пяти апельсинов. За раз такое количество съесть сложно — максимум один-два. Получается, что в стакане сока содержится доза углеводов в разы превышающая ту, которая необходима организму. Поэтому, делая смузи, я прикидываю, сколько фруктов могла бы съесть за один прием — например, одно яблоко, небольшую морковку и несколько орешков».

Алла Шишкина — двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), 14-кратная чемпионка мира и 5-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. Сейчас в составе сборной России готовится к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут 23 июля по 8 августа.