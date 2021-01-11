Как быстро вернуть форму после новогодних праздников

Новогодние праздники закончились, а несколько лишних килограммов остались. Застолья с оливье и шампанским, походы в гости и рестораны — все это, безусловно, не может не сказаться на фигуре. Мы уже подробно рассказывали о быстром и эффективном похудении (читайте тут). Вот короткая инструкция, как прийти в форму после продолжительных выходных.

1. Для начала, конечно же, стоит наладить правильное питание (все о ПП можете прочитать здесь). Завтраки, обеды и ужины без пропуска, грамотный баланс БЖУ (белки — 45%, жиры — 35%, углеводы — 15%) и достаточное количество воды (не менее 1,5-2 литров в день).

2. Исключаем алкоголь. В нем содержится большое количество быстрых углеводов, которые способствуют набору массы (про вред алкоголя читайте здесь).

3. Физическая активность — один из важнейших аспектов на пути к похудению. Несколько лишних килограммов легко убрать всего лишь больше двигаясь. В идеале надо стремиться к тому, чтобы в день проходить около 10 000 шагов (примерно 7 км). Также достаточно энергозатратны разнообразные зимние активности.

Активность Ккал/ час Катание на беговых лыжах 500 Хоккей 500 Катание на коньках 450 Игра в снежки 400 Катание на горных лыжах 340 Лепка снеговка 300 Катание с горки 270 Прогулка в парке 200

4. Как известно, сон — лучшее лекарство. Необходимо наладить режим: стараться спать не менее восьми часов в сутки, ложиться не позже 23:00, проветривать комнату перед сном (о важности и этапах сна — читайте здесь).

5. Уменьшить объемы может помочь баня (или сауна). Большое количество алкоголя приводит к задержке жидкости, а парение способствует избавлению организма от отеков (о правилах парения читайте тут).

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Правильное питание, отказ от алкоголя, физическая активность, режим сна и посещение бани — этот комплекс способен довольно быстро привести к результату. Главное — наберитесь терпения и не сворачивайте с намеченного пути. И тогда стройная фигура вернется к вам в кратчайшие сроки.

Александра Эмм