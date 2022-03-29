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Врач назвал полезные блюда в ресторанах фастфуда

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Названы полезные блюда в ресторанах фастфуда.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Тимур Асанов перечислил блюда из меню ресторанов быстрого питания, которые являются наиболее полезными.

«Практически в каждом меню ресторана фастфуда есть салаты. Они всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше выбрать не бургер, а ролл в пресной лепешке», — приводит слова эксперта «Радио 1».

Также врач рекомендует отдавать предпочтения из мясных блюд именно курице, а не свинине. На гарнир брать картошку при этом не стоит. Из предложенных соусов полезнее кетчуп и горчица, а не майонез.

Помимо этого, Асанов советует выбирать овощные пиццы, а не с морепродуктами, мясом и сыром. Важно, чтобы в ней присутствовала клетчатка. Пить, по словам врача, можно минеральную воду, чай, кофе без молока и сахара.

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Источник: https://radio1.news/article/vrach-rasskazal-o-poleznom-fastfude/
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