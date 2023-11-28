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Смогли бы вы стать суперниндзя: тест
Суперниндзя

Сегодня, 18:45

0 мин.

Смогли бы вы стать суперниндзя? Проверьте себя

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Фото istockphoto.com
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Проект «Суперниндзя» близится к финалу, а мы тем временем решили выяснить: смогли бы наши читатели стать победителями этого шоу.

Подготовили для вас очень простой тест, который позволит проверить не только физические способности, но и то, насколько вы готовы к полосе препятствий морально.

И кто знает, возможно, мы вдохновим вас на участие в следующем сезоне. Желаем удачи!

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