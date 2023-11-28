Смогли бы вы стать суперниндзя? Проверьте себя
Проект «Суперниндзя» близится к финалу, а мы тем временем решили выяснить: смогли бы наши читатели стать победителями этого шоу.
Подготовили для вас очень простой тест, который позволит проверить не только физические способности, но и то, насколько вы готовы к полосе препятствий морально.
И кто знает, возможно, мы вдохновим вас на участие в следующем сезоне. Желаем удачи!
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