«Когда ты в финале, не хочется на этом останавливаться». Олимпийский чемпион Никита Крюков в погоне за титулом «Суперниндзя»

В этот понедельник в эфир канала СТС выйдет девятый эпизод второго сезона шоу «Суперниндзя», одного из самых увлекательных и масштабных на российском ТВ. 30 атлетов, успешно преодолевших сложный кастинг и отборочный этап, готовы побороться за первое место и главный приз в пять миллионов рублей.

Среди участников нынешнего сезона немало спортсменов с титулами, но особняком среди них стоит Никита Крюков. Хотя бы потому, что он олимпийский чемпион. А еще трехкратный чемпион мира и победитель множества других стартов. Теперь же самый титулованный российский спринтер выступает в новом амплуа.

Испытание для чемпиона

Впрочем, колоссальный опыт, накопленный в статусе спортсмена мирового уровня, Крюкову помог и на площадке «Суперниндзя». В первом эпизоде он очень быстро начал прохождение трассы, но скорость сыграла с Никитой злую шутку. Он потерял равновесие на «Шатком мосту» и стал всего лишь одним из двух претендентов во втором сезоне, кто упал в воду на этом испытании.

Но Крюкову сопутствовала удача — он сумел, собрав всего два светящихся кольца, с десятым временем попасть в полуфинал. И там убедительно разобрался с конкурентом, а ведь Роман Заколодкин в том выпуске стал единственным, кто прошел отборочную полосу до конца! Но оказавшись с глазу на глаз с олимпийским чемпионом, стушевался. Крюков, как в лучшие годы, разобрался с грозным оппонентом, да еще и промчался по трассе с такой скоростью, что его результат стал четвертым среди всех финалистов. Теперь он один из фаворитов.

— Для меня происходящее на съемках не слишком отличалось от того, что я представлял, сидя перед экраном в качестве зрителя, — сказал Крюков «СЭ». — Я, пока готовился, повторно пересмотрел весь первый сезон, плюс видел и предыдущие выпуски еще «Русского ниндзя», поэтому примерно понимал, чего ждать. Если ты физически силен, то можешь пройти испытания. Но вот что я подметил на площадке, пока шли отборочные раунды и полуфиналы — большинство участников банально не справляются с нервами. Переволновавшись, не могут выполнить даже простой элемент. Это как раз то, что тяжело натренировать в обычных бытовых условиях.

— То, что психология играет здесь большую роль, было видно даже по полуфиналу с вашим участием. По драйву это наверняка похоже на лыжный спринт?

— Конечно, опыт соревнований, где нужно сражаться плечом к плечу с соперником, очень помогает. Тем более что в моих родных лыжных гонках, в отличие от, например, легкой атлетики, борьба контактная, и большую часть своей жизни я тренировался и гонялся в очень жестких условиях. Здесь на трассе даже чуть проще. Ты видишь, слышишь, чувствуешь, где оппонент, и это позволяет порой на ходу менять тактику: идти чуть спокойнее, или, наоборот, рисковать. Что касается психологии — согласен, было заметно, что я в этом компоненте превосхожу соперника. Даже по небольшим предстартовым интервью это видно. Хотя я ничего особенного не сделал, не оказывал на него какого-то давления, как, например, боксеры или бойцы ММА перед поединком. И подобное я видел и в других полуфиналах — порой ребята слышали фамилию конкурента, и сдавались еще до начала.

— Каковы ожидания от финала?

— Финальную трассу, как и отборочную, мы до выхода на старт не видим. Думаю, что она будет в разы тяжелее и точно длиннее. В нынешнем сезоне полоса стала более приближена именно к ниндзя-спорту, стало больше различных перелетов, технических элементов. Но важно не просто преодолеть ее, а сделать это быстро, ведь от времени зависит, попадешь ли ты в суперфинал. Можно быть очень сильным и качественно проходить препятствия, но если это будет медленно, то тебе не поможет победить. С другой стороны, в ниндзя-спорте необходимо думать — каждое препятствие нужно сначала пройти в голове. Иначе есть большой риск совершить ошибку. В общем, от финала всегда можно ждать сюрпризов.

Селекция прямо на съемках

Крюков не просто так рассуждает об особенностях ниндзя-спорта. Как мы уже писали, завершив карьеру лыжника в 2019-м, в настоящее время он — действующий спортсмен и одновременно главный тренер сборной России по гонкам с препятствиями.

Как говорит сам Никита, сейчас он живет именно этим видом спорта, посвящая ему много времени. И на чемпионате мира в нынешнем году, проходившем в Бельгии, он стал пятым в личном виде программы и победителем в составе эстафетной команды. Поэтому для Крюкова шоу «Суперниндзя» еще и возможность найти новые таланты для национальной сборной.

— Действительно, на съемках работал и главным тренером — после съемок подходил к некоторым участникам. Узнавал, какие у них планы, не хотели бы они дальше выступать в гонках с препятствиями, интересно ли им это. Присматривался к кандидатам, словом. И тот же Артем Коробков, которому мы предложили попробовать себя на чемпионате России, приехал и выиграл стометровку. Теперь он член сборной страны.

— Что-то из опыта, полученного на трассе шоу, можно использовать потом на соревнованиях?

— Полоса, конечно, сильно отличается от того, что мы видим на соревнованиях по ниндзя-спорту и бегу с препятствиями. Даже на спринтерской стометровке, не говоря уже о таких дистанциях, как 3 км или 12 км. У скалолазов есть понятие «эталонная трасса» — где все жестко регламентировано, можно оттачивать ее прохождение, ставить рекорды. Здесь же, скорее, можно отрабатывать отдельные элементы и их прохождение на скорость. Если успеешь это сделать за время той попытки, что тебе дают (улыбается). Или воспользоваться ситуацией и позаниматься уже после съемок. Тренироваться, пока все руки не сотрешь в мозоли.

— В сборную России, кстати, входит и ставшая лучшей из девушек в нынешнем сезоне Анастасия Ларина. Хотя в финале представительниц прекрасного пола не оказалось, но она считает, что дело не в сложности полосы, а в готовности.

— Для меня вообще тяжело судить девушек наравне с мужчинами. Хотя и у парней бывает разный рост, комплекция, то есть преимущества и в росте, и в весе. Пожалуй, соглашусь с Настей — к этой трассе девчонки оказались меньше готовы. И что с этим делать, универсального рецепта нет. Например, финишный траволатор — можно для женщин сделать скорость меньше, но как просчитать, на сколько? И тогда уже мужчины могут сказать: а почему им здесь испытание сделали легче? Если хотят бороться вместе с нами, пусть играют по одним правилам. А если сделать раздельный зачет для парней и девушек, это уже не будет тем шоу «Суперниндзя», какое есть сейчас. У телевидения свои законы.

Человек против трассы

Отборочная полоса второго сезона шоу «Суперниндзя» очень многим оказалась не по зубам, в том числе и допустившему ошибку Крюкову. Тем не менее, он рассчитывает реабилитироваться в финале. Но в то же время желает удачи и другим участникам.

— Скажу так: у меня на проекте есть люди, за которых я действительно переживаю, хотя они такие же претенденты, как и я. Это такая внутренняя солидарность: трасса действительно очень тяжелая, хотя к чему именно готовиться, все мы не знаем до старта. Поэтому мы желаем друг другу удачи в борьбе с этой полосой. Конечно, хочется быть выше других, даже если это твои друзья. Я же приехал сюда за победой.

— Перед стартом сезона вы говорили, что пришли на «Суперниндзя» в том числе и потому, что хотели показать своим детям: эти испытания можно пройти. Что думаете сейчас?

— Думаю, дети вполне могут гордиться моим выступлением, чем бы все ни закончилось. Мне за себя не стыдно: я уже прошел в финал, но не хочу на этом останавливаться. Чтобы своим примером показать юным атлетам, будь это ниндзя или лыжники, или любой другой вид спорта — если чего-то очень сильно захотеть и прикладывать достаточно усилий, все обязательно получится и будет результат.

Как лучшие участники второго сезона шоу проявят себя в финале, можно будет увидеть уже в понедельник вечером — в 20 часов на канале СТС!