«Обещали самую сложную трассу, так и вышло». Анастасия Ларина — сильнейшая девушка в истории шоу «Суперниндзя»

Подходит к концу второй сезон «Суперниндзя» — одного из самых популярных и масштабных шоу на российском ТВ. Уже в ближайшие недели мы увидим развязку борьбы за титул — в финале сразятся 30 лучших спортсменов по итогам отборочных раундов и полуфиналов.

Увы, среди них на этот раз не будет ни одной представительницы прекрасного пола. Новые трассы, созданные командой разработчиков и тестировщиков при участии действующего победителя «Суперниндзя» Юрия Прокудина, оказались безжалостны к девушкам. Более того, ни одной из них на сей раз не удалось пройти отборочную полосу до конца.

Ты либо готов к трассе, либо нет

Хотя среди полуфиналисток мы все-таки увидели спортсменок. Среди них, например, была уже знакомая зрителям Анастасия Ларина. Жительница Подмосковья уже опытный ниндзя-атлет. Настя с детства увлекается спортом — серьезно занималась спортивной гимнастикой и тхэквондо.

А в последние годы Ларина увлекается гонками с препятствиями. Она входит в сборную России, на ее счету есть победы на внутренних и международных соревнованиях. Не новичок Анастасия и на телевизионных шоу. Она дважды участвовала еще в проекте «Русский ниндзя», и стала первой девушкой, дошедшей до финала шоу.

Ларина собрала три светящихся кольца в квалификации. Этот результат позволил ей пройти в полуфинал, где она уступила сильному сопернику — Денису Ананьеву. Тем не менее, Настя не стала ссылаться на прихоти Фортуны.

— В любом спорте, как мне кажется, нет случайности и невезения, — сказала Ларина «СЭ». — Ты либо готов, либо не готов. Все, кто падали, попросту не были достаточно готовы к данной полосе. Возможно физически, а возможно морально. Организаторы обещали самую сложную трассу в истории шоу, и так и вышло. Мне она запомнилась препятствиями, которые действительно похожи на аналоги из других стран. Это интересно, что все препятствия на технику именно ниндзя-спорта, а не паркура.

— И в финальном этапе, увы, девчонок не оказалось. Как участница полуфинала, скажите, насколько велико преимущество мужчин в дуэли? 10-секундный гандикап что-то дает?

— Шанс с ним есть, но не большой и не у всех. У мужчин действительно преимущество — в росте, в весе и соответственно в темпе прохождения. Девушка, которая специализируется именно на скоростных трассах, может победить парня, если в соперники ей попадется не профильный спортсмен, который не бегает такие спринты.

— Как вы вообще относитесь к соревнованию с мужчинами? У них, как мы видели, смешанные эмоции — даже если выиграешь, скажут, «ну ты же с девчонкой соревновался».

— Конечно, девушки должны соревноваться с девушками. Но в данном случае нет выбора, есть только такой формат. Но мы же все равно будем стремиться на проект. И не важно, с кем соревноваться (улыбается). А мужчины пусть относятся к такому проще. Это все-таки спорт! И наша общая с ними цель — популяризировать ниндзя-движение в стране.

Чем сложнее, тем интереснее

Как и многие другие участники, Ларина продолжает приходить на новые сезоны и встречать на площадке друзей. Некоторые из которых — ее коллеги по национальной команде. Но главная мотивация для Анастасии в другом.

Ей нравится бросать вызов сложным трассам и испытывать себя на прочность. Испытания все время усложняются, уровень участников растет. Но в этом, по мнению, Лариной, и заключается вся прелесть «Суперниндзя».

— Хочется приблизиться к уровню американских шоу и соревнований. И вообще — чем сложнее, тем интереснее. Новые знакомства и теплая атмосфера на площадке также прибавляют мотивации. У меня много друзей на съемках, с которыми мы пересекаемся в тренировочных залах и на различных соревнованиях.

— За кого из участников болели в финальном раунде?

— Много за кого переживала. За Николая Никонова, Власа Гаврилова, Никиту Хайдукова, Владимира Старцева, Никиту Крюкова, Вадима Шелковского и Дениса Ананьева.

— В чем, на ваш взгляд, секрет такой популярности шоу Суперниндзя — как у атлетов, так и у зрителей?

— В том, что это новое направление, которое объединяет сразу несколько видов спорта. Если смотреть со стороны атлетов, то это самый нескучный и разнообразный вид спорта. Каждый год появляется что-то новое и всегда есть к чему стремиться. И для зрителей это тоже важно.

А мы все продолжаем ждать финала, когда в эфире канала СТС определится новый обладатель титула «Суперниндзя» и главного приза в пять миллионов рублей. Будет ли это кто-то из фаворитов Анастасии, или кто-то другой из трех десятков финалистов, узнаем совсем скоро!