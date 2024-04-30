Кто они — участники «Суперниндзя.Дети»? 15 милых и интересных анкет
В это воскресенье, 5 мая, на СТС стартует шоу «Суперниндзя.Дети», в котором участники от 9 до 14 лет будут преодолевать спортивную полосу препятствий. Мы попросили участников заполнить анкеты о себе. Такие, как многие из нас заполняли в детстве. Предлагаем вам прочитать самые интересные и, возможно, даже неожиданные.
Дмитрий Дубинин, Волгодонск
Меня зовут Дима. Друзья называют меня Димон-Покемон. ?Мне 10 лет.
Больше всего я люблю спорт, гулять с друзьями, рыбалку.
Мое главное увлечение — это скалолазание.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы победить и стать известным. За меня будут болеть родители.
«Суперниндзя» для меня — это большое шоу, где можно стать известнее и подзаработать.
Если я выиграю, я куплю трюковой самокат, а остальные деньги отдам маме с папой.
Если я проиграю, я буду грустным, но меня все равно покажут по телеку.
Ярослав Кубрак, Тверь
Меня зовут Ярослав. Друзья называют меня Машина. ?Мне 10 лет.
Больше всего я люблю спорт и рисовать.
Мои главные увлечения — это воркаут и ниндзя-спорт.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы показать свою мощь и выиграть заодно. За меня будет болеть вся страна.
«Суперниндзя» для меня — это самый крутой проект, в который я попал.
Если я выиграю, я буду самым счастливым, а на что потратить выигрыш, решу с родителями.
Если я проиграю, я... Не знаю. Я выиграю.
Ева Трофимова, Новосибирск
Меня зовут Ева. Друзья называют меня Тропик или Трофей. ?Мне 10 лет.
Больше всего я люблю спать, конечно.
Мое главное увлечение — это скалолазание.
Я пришла на «Суперниндзя», чтобы попробовать свои силы. За меня будет болеть вся страна.
«Суперниндзя» для меня — это страшно и сложно, но возможно.
Если я выиграю, я потрачу пятьсот тысяч, чтобы закрыть кредит на квартиру, которую нам купили на будущее, 170 тысяч отдам тренерам, 200 тысяч родителям на отдых, 100 тысяч мне, а остаток поделю на два и отдам в дом престарелых и детский дом. Может, еще оставлю зверюшкам на корм.
Если я проиграю, я поеду домой.
Матвей Кондрашов, Воронеж
Меня зовут Матвей. Друзья называют меня Кондраш, Карандаш. ?Мне 11 лет.
Больше всего я люблю шкодничать.
Мое главное увлечение — это ножи. Люблю коллекционировать оружие и крутить ножи.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы выиграть. За меня будут болеть мама, подруга, бабушка и брат.
«Суперниндзя» для меня — это испытание.
Если я выиграю, я куплю маме и бабушке посудомоечную машину, а себе новый телефон и нож в коллекцию.
Если я проиграю, я расстроюсь. Может быть, приду в следующем сезоне.
Дмитрий Петров, Рязань
Меня зовут Дима. Друзья называют меня Петр, потому что фамилия Петров. ?Мне 14 лет.
Больше всего я люблю заниматься спортом и кушать роллы.
Мое главное увлечение — это танцы.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы доказать, что танцор — это не мальчик в пачке, а такой же спортсмен, как каратист и дзюдоист. За меня будут болеть мама, папа и сестра.
«Суперниндзя» для меня — это новая ступень в моей жизнь. А если человек, то я.
Если я выиграю, я потрачу приз на экипировку для мотоцикла, а всё остальное отдам родителям
Если я проиграю, я не буду расстраиваться и буду дальше расти в этом виде спорта.
Вадим Зозуля, Санкт-Петербург
Меня зовут Вадим. Друзья называют меня Вадик, Огурец (из-за фамилии). Мне 12 лет.
Больше всего я люблю заниматься спортом, интересоваться космосом, читать книги.
Мое главное увлечение — это спорт.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы попытаться пройти все трассы. За меня будет болеть мама.
«Суперниндзя» для меня — это шоу, в котором я мечтал выступить всю свою жизнь.
Если я выиграю, я куплю себе реактивный ранец.
Если я проиграю, я пойму свои ошибки и в следующем сезоне точно выиграю.
Денис Карпович, Минск
Меня зовут Денис. Друзья называют меня Карлик. ?Мне 14 лет.
Больше всего я люблю картошку.
Мое главное увлечение — это OCR.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы победить. За меня будет болеть вся Беларусь.
«Суперниндзя» для меня — это счастье. А если человек, то Юра Прокудин.
Если я выиграю, я съезжу на отдых в Дубай.
Если я проиграю, я поеду домой есть картошку.
Миша Иванов, Москва
Меня зовут Миша. Друзья называют меня Кишмиш. ?Мне 10 лет.
Больше всего я люблю играть с друзьями в пионербол и строить домики.
Мое главное увлечение — это бокс.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы показать, что я могу. За меня будут болеть мама и папа.
«Суперниндзя» для меня — это шоу, которое может показать, что я могу, по телевизору.
Если я выиграю, я улечу в Малайзию.
Если я проиграю, я приду в следующий раз и выиграю.
Михаил Козлов, Москва
Меня зовут Миша. Друзья называют меня Миша. ?Мне 9 лет.
Больше всего я люблю лягушек.
Мое главное увлечение — это ловить лягушек.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы показать себя. За меня будут болеть мама, папа, тренер.
«Суперниндзя» для меня — это главный турнир этого года.
Если я выиграю, я куплю себе новый телефон.
Если я проиграю, я просто поеду домой с хорошими мыслями.
Александр Седов, Москва
Меня зовут Саша. Друзья называют меня Алехендер. ?Мне 9 лет.
Больше всего я люблю чипсы.
Мое главное увлечение — это спорт.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы выиграть и покорить девочку, которая мне нравится. За меня будут болеть мама, сестра и Ника, которую я люблю.
«Суперниндзя» для меня — это чемпионат мира, в котором я хочу выиграть. А если человек, то Юра Прокудин.
Если я выиграю, я куплю айфон, а остальное отдам маме.
Если я проиграю, я немного расстроюсь, но уйду с маленькой победой — участием.
Лев Селезнев, Москва
Меня зовут Лев. Друзья называют меня Левушка, Лео. Мне 10 лет.
Больше всего я люблю ходить на актерское мастерство, петь, танцевать.
Мое главное увлечение — это ниндзя-спорт.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы подняться к Диме Масленникову, попросить у него автограф и выиграть главный приз.
За меня будут болеть мама, папа и брат.
«Суперниндзя» для меня — это самая заветная мечта всей жизни. А если человек, то я, Юра Прокудин и Вадим Тимонов.
Если я выиграю, я потрачу выигрыш на благотворительность, а часть оставлю себе на обучение и тренировки.
Если я проиграю, я буду смотреть ошибки и приду в следующий сезон.
Ева Кан, Москва
Меня зовут Ева. Друзья называют меня Евка-Припевка. ?Мне 10 лет.
Больше всего я люблю теннис.
Мое главное увлечение — это большой теннис.
Я пришла на «Суперниндзя», чтобы получить эмоции и доказать, что теннисисты умеют не только держать ракетку и отбивать мячик. За меня будет болеть моя семья.
«Суперниндзя» для меня — это возможность найти новые знакомства и встретиться со своими взрослыми друзьями: Димой Авиатором и Алексеем Савкиным. А если человек, то Олег и Юра Прокудины.
Если я выиграю, я потрачу приз на тренировки по теннису.
Если я проиграю, я это будет для меня уроком, как сдерживать эмоции. Расстраиваться не буду и приду в следующем сезоне.
Родион Коледин, Москва
Меня зовут Родион. Друзья называют меня Родя. ?Мне 14 лет.
Больше всего я люблю лазать по деревьям.
Мое главное увлечение — это гитара.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы доказать себе, что я не слабак. За меня будут болеть родители и родня.
«Суперниндзя» для меня — это мечта, которая осуществилась.
Если я выиграю, я полечу куда-нибудь с семьей.
Если я проиграю, я буду плакать в подушку.
Глеб Завалий, Зеленоград
Меня зовут Глеб. Мне 10 лет.
Больше всего я люблю общаться с лошадьми.
Мои главные увлечения — это OCR и конный спорт.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы стать суперниндзя и получить главный приз. За меня будет болеть моя мама.
«Суперниндзя» для меня — это шанс проверить, чему я научился за два года тренировок. А если человек, то тот, кто умеет признавать поражение.
Если я выиграю, я куплю собственную лошадь.
Если я проиграю, я не буду расстраиваться и приду в следующий сезон.
Андрей Киселев, Москва
Меня зовут Андрей. Мне 12 лет.
Больше всего я люблю заниматься фигней.
Мое главное увлечение — это спортивная гимнастика.
Я пришел на «Суперниндзя», чтобы поддержать друга и показать, что я не хуже. За меня будут болеть папа, друг и его родители.
«Суперниндзя» для меня — это способ показать себя.
Если я выиграю, я буду молодец, а выигрыш отдам папе.
Если я проиграю, мне будет пофиг.