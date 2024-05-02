«Море эмоций, даже я всплакнул». Шоу «Суперниндзя. Дети» глазами тренера

5 мая на телеканале СТС начинается показ первого сезона «Суперниндзя. Дети» — спин-оффа популярнейшего проекта. На этот раз в борьбу за титул вступят дети, разбитые на три возрастных группы. Одним из двух наставников на шоу стал неоднократный участник взрослых шоу Дмитрий Караванов, который когда-то тренировал будущего победителя «Суперниндзя» Юрия Прокудина. «СЭ» связался с Дмитрием, попросил его поделиться впечатлениями от съемок и дать несколько советов тем, кто хочет сам попробовать себя в ниндзя-спорте.

— В чем главные отличия взрослого «Суперниндзя» от детской версии?

— Очень много дуэлей — это битва двух атлетов, динамика, скоростное прохождение трасс и почти всегда заруба между соперниками. Уже отборочная трасса представляет собой двойную полосу препятствий, то же самое в полуфиналах и суперфинале. А вот в финале претенденты показывают свои технические навыки и оснащенность именно в ниндзя-спорте.

В один из съемочных дней проработали 24 часа

— Что скажете о трассе и препятствиях, которые разработала команда проекта на этот раз?

— Можно сказать, что финальная трасса очень похожа на отборочную полосу взрослого проекта. Кстати, еще одно отличие «Суперниндзя. Дети» — три возрастных категории. Соответственно, местами есть нюансы в конфигурации препятствий. Но это в основном в квалификации, дальше уже у всех по-взрослому. И еще важный момент — у детей, в отличие от взрослых, была возможность опробовать отборочную трассу.

Фото Пресс-служба СТС

— Расскажите подробнее о вашей роли на проекте?

— Тренеров было двое, я и Леша Савкин (неоднократный участник «Суперниндзя», — Прим. «СЭ»). Я раньше несколько раз приходил на ниндзя-шоу в качестве участника, и по этому опыту думал, что и здесь будет примерно так же. Тренер там в основном подходит перед стартом, проверяет готовность и выпускает на трассу. Не тут-то было! Уже на кастингах, а я побывал в пяти городах, все оказалось совсем по-другому. Прилетаем вечером, в 7 утра мы уже в зале, готовим трассу. Отбор у детей был гораздо строже, чем у взрослых ниндзя, мы разработали специальную систему баллов. И мне казалось, что на кастингах тренерам приходится тяжелее всего. Но я ошибался — на съемках было куда тяжелее, я там буквально оставил всего себя.

— Как они проходили?

— Для детей во время съемок я был не только тренером, но и нянькой, и психологом. Буквально за три-четыре часа до выступления дети проходили курс молодого бойца. Нужно было им показать движения, специфическую технику прохождения препятствий, и чтобы они все запомнили, разъяснить и исправить ошибки. Плюс победить их страхи — многие не могли справиться с испытаниями не физически, а психологически. Кто-то боялся высоты, кто-то упасть в бассейн, хотя там глубина всего 1,2 метра, кто-то никогда не прыгал на батутах, и не понимал, как это сделать. Естественно, почти все боялись не справиться и опозориться. И каждому ребенку мы рассказывали, как поверить в себя. Смотрели выступления других детей на мониторах, подсказывали, вместе делали разминку перед стартом. В общем, было здорово. Мы начинали работать в 7.30 и заканчивали ближе к полуночи. А однажды, когда был финал, освободились только в 7.30 следующего дня — проработали 24 часа без остановки.

Фото Пресс-служба СТС

— Насколько внимательно участники относились к вашим советам?

— Дам небольшой спойлер — был ребенок, который реально все время слушал, что я говорю. Хотя он сам по себе сильный участник, специализируется именно на ниндзя-спорте, но на протяжении всего съемочного процесса слушал очень внимательно. Например, мы делали ментальную разминку — когда нужно встать, закрыть глаза, представить, что ты на трассе, и выполнять нужные движения, проходя препятствия. Кто-то подходил формально, а этот парень максимально серьезно. И в итоге он прошел очень далеко. Насколько — узнаете, когда посмотрите.

От хоббихорсинга до хоккея на траве

— Как оцените общий уровень ребят, прошедших кастинги и оказавшихся на съемках?

— В целом участники были достаточно разношерстные. Например, некоторые даже не знали, что такое вертикальный хват, не могли подняться по канату или перепрыгнуть с перекладины на перекладину. Хотя таких было всего несколько человек. Но были и ребята очень высокого уровня.

— Какими видами спорта занимаются ребята, которых вы встретили на шоу?

— Ой, от хоббихорсинга до хоккея на траве (смеется). Наверное, там были представители всех возможных дисциплин. Меня больше всего впечатлили ребята, занимающиеся вольтижировкой — это конная акробатика. Я раньше такое видел в цирке, но даже не думал, что это отдельный вид спорта, и им занимаются даже дети.

Фото Пресс-служба СТС

— У каких видов спорта преимущество в этом смысле перед другими?

— Если не считать профильных ниндзя-атлетов, то это, пожалуй, скалолазание. У этих ребят отличный хват, плюс сейчас у них соревнования тоже очень динамичные. Также в топе спортивная гимнастика.

— Однажды именитый тренер по плаванию сказала мне, что советует всем родителям еще до того, как отдавать к ней детей, год-другой походить на гимнастику, это помогает улучшить координацию и умение владеть телом. Согласны?

— Абсолютно. Первая секция, куда нужно отдавать ребенка, это гимнастика. Если он в раннем возрасте ходит на спортивную гимнастику, то получает базу для любого вида спорта, которым займется в дальнейшем. А лет в 5-6 уже можно переходить, например, на бег с пряпятствиями.

— С чего бы советовали начинать вы, какие навыки развивать тем, кто хочет стать участником «Суперниндзя. Дети»?

— Если анализировать сложности, которые возникали у претендентов, начиная еще с кастингов, то могу посоветовать работать над прыжками с батутов. Еще одна распространенная проблема — вертикальный хват. Если с обычной перекладиной дети понимают, как работать, то любые предметы, висящие вертикально, от каната и до каких-нибудь колышков и шариков, вызывают затруднения. Ну и, естественно, подтягивания. Если ты можешь подтянуться 10 и больше раз, это большой плюс на полосе препятствий. Потому что там, где ты не вывозишь по технике, можно пройти на физической силе.

Фото Пресс-служба СТС

— Сколько раз в неделю нужно тренироваться?

— Профессиональным спортсменам, которые ставят задачу побеждать на высоком уровне — минимум дважды в день и пять дней в неделю. Если же вы просто хотите попасть на шоу и что-то здесь показать, может хватить и трех занятий.

— Топ-5 самых полезных упражнений по версии Дмитрия Караванова?

— Номер один — подтягивания. На второе или третье место я бы поставил перелеты с перекладины на перекладину. Также в пятерку точно попадают подъем с переворотом и подъем на канате. Дальше пусть будет бег в гору, чтобы ноги были мощные, очень помогает на траволаторах. И бонусом пусть будет статический вис на турнике, упражнения в блоке.

Второй и третий сезоны неизбежны

— Дети всегда огорчаются, если что-то не получилось. Ваш совет тем, кто не попал на шоу или не сумел далеко пройти?

— Я говорю это, кстати, и тем своим друзьям, кто сомневается, подавать заявку или нет на кастинг нового сезона — как бы ни сложилось, это колоссальный опыт, который вы можете получить всего несколько раз в жизни. Бойся не того, что не получится, а того, что не попробовал. И не так важно, как далеко ты пройдешь на трассе. Те, кто не прошел кастинг — не бросайте тренировки и готовьтесь к следующим, не пропускайте соревнования. И еще такой совет: развивайте не только физическую силу, но и артистизм. Не бойтесь камер и публики, если нужно, сходите на курсы актерского мастерства или что-то похожее.

— Как думаете, увидим ли мы кого-то из этих ребят на взрослом «Суперниндзя» через несколько лет?

— Сто процентов. Один парень, которому сейчас лет 14-15, уже пообещал, что через год придет на взрослый кастинг, он уже готовится. Детский проект способен стать кузницей кадров для взрослого.

Фото Пресс-служба СТС

— Какое будущее у этого проекта?

— Я уже видел своими глазами, что было на съемках, какое там море эмоций, и уверен, что впереди нас ждут и второй, и третий сезон. Впечатления максимально положительные, я кайфовал все съемочные дни. Узнавал детей, их истории, пропускал все через себя. Слез участники пролили немало, а под занавес проекта даже я всплакнул. Поэтому я рад, что меня позвали, я увидел это все изнутри. Ну и не забывайте про призовой фонд — где еще у ребенка будет возможность заработать два миллиона рублей?