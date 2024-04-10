Телеканал СТС готовит детскую версию шоу «Суперниндзя»

Телеканал СТС запустил новое спортивное шоу «Суперниндзя. Дети» с Дмитриев Масленниковым, Василием Артемьевым и Равшаной Курковой, для которой роль ведущей развлекательной программы стала дебютной.

«Эмоций очень много, а я человек эмпатичный. Зная, как сын реагирует на ошибки и неудачи, понимаю, какое колоссальное напряжение у детей в этом шоу и как важно, чтобы ребенок не разочаровался, продолжал стараться и верить в себя», — сказала Равшана.

«Суперниндзя. Дети» — это детская версия самого популярного шоу СТС «Суперниндзя», которое в прошлом году посмотрели 70 миллионов человек. Специально для съемок построили 86-метровую трассу с разнообразными препятствиями, адаптированными под каждую возрастную группу юных участников (9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет).

Сначала атлеты проходят отборочное испытание на двойной полосе, где нужно опередить соперника. Затем — полуфинал также с парным забегом. В финале спортсмены на скорость преодолевают препятствия в одиночку и собирают кольца. Шесть юных героев с лучшими результатами попадают в суперфинал, где их ждет двойная вертикальная полоса.

Организаторы телешоу получили свыше 6 тысяч заявок, в итоге испытание трассой пройдут 108 юных спортсменов из 49 городов России и Беларуси.

«Несмотря на то что мы снимаем детскую версию, масштаб проекта также впечатляет. А наши главные герои хоть и дети, но с невероятными историями, которые поражают серьезностью и взрослостью», — говорит продюсер Фатима Гаппоева.

Главный приз телепроекта — 6 миллионов рублей. Их разделят сразу три победителя в трех возрастных категориях.