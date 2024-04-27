«Я такая, какая есть». Равшана Куркова — о любви к себе, здоровье и новом проекте

Звезда фильмов «Хардкор» и «Про любовь», сериалов «Барвиха» и «Пищеблок» Равшана Куркова — одна из самых эффектных, а также самых спортивных современных российских актрис. А совсем скоро она станет одной из ведущих нового шоу «Суперниндзя. Дети», показ которого стартует 5 мая на телеканале СТС. Мы решили узнать у Равшаны несколько подробностей со съемок проекта, а также поговорить о ее образе жизни.

— Равшана, ранее смотрели проект «Суперниндзя»?

— Я посмотрела, когда меня утвердили, чтобы понять формат шоу, что именно требуется от ведущих, какой темп взять. При этом понимала, что сейчас у нас в центре истории детей, а значит, уже будет по-другому.

— В чем для вас главная идея этого проекта? Понимаете причину его популярности?

— Во-первых, азарт присущ практически всем, вне зависимости от того, занимаетесь вы спортом или нет. Мы любим болеть за кого-то. Во-вторых, тут дело не только в спортивных показателях, кто сильнее и выше, но и в самом формате программы.

Фото Пресс-служба «Суперниндзя. Дети»

Проект рассказывает истории не просто спортсменов, а реальных людей со своими задачами, проблемами, мечтами и судьбами. Каждый зритель найдет своего героя, того, кому захочет сопереживать. Надо отметить, проведен потрясающий кастинг. Истории наших девчонок и мальчишек не оставят равнодушными. Я сама была под большим впечатлением и испытала целый спектр эмоций.

— Ваши ожидания и реальность совпали, когда оказались на съемках?

— Честно, ничего не представляла заранее. Но эта трасса... В шоу участвуют три категории детей. И я вам скажу, даже испытания для участников помладше — для меня это что-то запредельно сложное. Не понимаю, как наши малыши это делали, и уже молчу про то, что построили для детей постарше.

— То есть сами не решились бы попробовать пройти несколько испытаний?

— Может, и решилась бы, но кроме того, что я люблю спорт, еще и адекватно себя оцениваю. Например, знаю, что у меня достаточно слабые руки, хоть я и гибкая. Будь у нас испытания на гибкость, думаю, попробовала бы пройти. Здесь же трасса, помимо скорости, предполагает, что надо много подтягиваться, перепрыгивать, держась иногда одной рукой. Очевидно, для меня это пока просто что-то запредельное.

— Вы назвали себя спортивным человеком. Как спорт появился в вашей жизни?

— Десять лет назад, как-то естественно и органично, как у многих женщин после тридцати. В какой-то момент поняла, что теперь все, что ешь, быстро не убегает, как раньше. Поэтому меня всегда очень умиляют эти разговоры про генетику. Когда говорят: если человек после тридцати хорошо выглядит, значит, повезло с генетикой.

Фото Пресс-служба «Суперниндзя. Дети»

На самом деле это тяжелый труд. Я занимаюсь спортом пять раз в неделю, не ем углеводы после четырех, в моей жизни нет фастфуда и сладкого. В целом я достаточно активна и в быту. Например, если есть выбор: эскалатор или лестница — выберу второе. Не реже раза в месяц хожу в баню с подругой. Очень это дело люблю. Когда получается, раз в две недели — на массаж. В общем, забочусь о себе.

— Есть ли какие-то виды спорта, которые хочется попробовать?

— Сейчас хочется на фламенко. Недавно летала в Мадрид, где совершенно случайно попала на танцевальный спектакль. Это было потрясающе! Мне очень понравилось, потому что фламенко — танец с биографией. Эти женщины на сцене... Сколько же в них было страсти, жизни, огня внутри этого танца-монолога. Невероятно завораживающее зрелище!

— Вы говорили про спорт пять раз в неделю. Что это обычно?

— Это и силовые тренировки, например памп под энергичную музыку, и пилатес, и стретчинг. Вообще, очень люблю растягиваться, всем советую. Мне в целом повезло: спортзал находится в моем доме, что очень удобно.

Фото Пресс-служба «Суперниндзя. Дети»

Могу заглянуть туда вечером после съемок или утром, если день нерабочий. Главное — желание, а возможности найдутся. Я люблю эти классные ощущения после тренировок. Чувствую себя очень красивой после занятий спортом.

— Боролись ли вы когда-то с комплексами?

— В юности, как и все мы. Подростком была очень худой, слышала вслед неприятное, отчего переживала. Но после двадцати пяти поняла, что я такая, какая есть, и к своему телу нужно относиться бережно, перестать искать в нем недостатки. Сейчас я в той форме, которая меня устраивает, и надеюсь, что мой пример вдохновит женщин. Действительно, после сорока жизнь только начинается. Мне сорок три, и я счастлива. Это лучшее время, так что призываю всех не бояться ни цифр в паспорте, ни перемен, ни всего нового и интересного.