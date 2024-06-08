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Суперниндзя Дети 6 серия 1 сезон: дата выхода и участники
Суперниндзя

8 июня, 17:45

2 мин.

Шестая серия «Суперниндзя. Дети» в эфире в воскресенье

Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Пресс-служба СТС.
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9 июня в 19.30 по московскому времени на телеканале СТС в эфир выйдет шестой эпизод захватывающего шоу «Супернидзя. Дети». Первый сезон перевалил экватор, но и не думает сбавлять ход — мы вновь увидим 12 участников, которые бросят вызов сложнейшим полосам препятствий, сконструированным командой во главе со Станиславом Кокориным и Юрием Прокудиным.

Как обычно, нас в каждой из трех категорий (9-10, 11-12 и 13-14 лет) ждут квалификация и забеги на выбывание, причем сложность трассы будет повышаться с возрастом претендентов. А затем лучшую пару из каждой четверки ждет полуфинальная дуэль на новой трассе. В прошлом выпуске мы уже стали свидетелями того как она оставила проект без одного из финалистов — в старшей категории оба спортсмена провалили испытание. Повторится ли эта ситуация в шестом эпизоде «Суперниндзя. Дети»?

Среди тех, кто готов выйти на старт и побороться за главный приз в 2 миллиона рублей, мы вновь увидим представителей самых разных регионов страны. 10-летний ярославец Валерий Шубин настоящий универсал — он уже выигрывал награды в соревнованиях по плаванию, лыжным гонкам, легкой атлетике и гонкам с препятствиями. Имеет опыт выступлений в ниндзя-спорте и его ровесница Софья Гребнева из Раменского. В средней возрастной категории 11-летний Глеб Акозин из Волжского будет бороться не только с соперниками, но и с собой — из-за проблем со слухом он вынужден носить специальный аппарат. А 14-летний петербуржец Константин Можейко собирается защищать честь семьи — ранее во взрослом «Суперниндзя» уже выступала его мама, но не добилась успеха. Болеем за ребят и смотрим новую серию на телеканале СТС в 19.30 по московскому времени!

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