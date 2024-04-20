Много слоу-мо, мало смысла: каким получился фильм «Мятежная луна, часть 2»

На Netflix вышла вторая часть фантастической дилогии Зака Снайдера «Мятежная луна, часть 2: Дарующая шрамы». Фильм продолжает историю, начатую в первой части ленты — ее релиз состоялся на стриминговой платформе 22 декабря прошлого года. Картина с подзаголовком «Дитя огня» только вводила зрителя в новую вселенную. Первая часть завершилась фактически перед самым началом подготовки главного противостояния. Разобрали, что показали в «Дарующей шрамы» и стоит ли смотреть эту ленту.

О чем фильм

Подобно «Дюне. Часть вторая», фильм «Дарующая шрамы» стартует сразу же после окончания первой части дилогии и стремительно вводит зрителя в повествование. Так что если вы не смотрели фильм 2023 года или же забыли, какие события показал Зак Снайдер в «Дит огня», то продолжение станет просто набором эпичных сцен, снятых в слоу-мо. Из-за этого понять суть происходящего бывает достаточно сложно.

В первой части главная героиня Кора (София Бутелла) отправилась в путешествие для сбора сильнейших героев галактики, чтобы защитить бедных крестьян от тирании империи. В «Дарующей шрамы» вместе с новыми соратниками она возвращается в захолустное село на отдаленной планете. В первом фильме показано, что ее население вынуждено поставлять солдатам империи припасы.

Во второй части злополучное зерно все еще остается в центре сюжета. Оно становится главной причиной, из-за которой развернулся весь конфликт. Который, кстати, охватывает и галактическое сопротивление, и дезертиров, ради сохранения чести бежавших со службы страшного тоталитарного государства. Государство действительно сомнительное — правительство совершает геноциды целых звездных систем ради поддержания авторитета в галактике.

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна, часть 2: Дарующая шрамы»

Казалось бы, в конце прошлогоднего фильма главный злодей — адмирал Аттикус Нобл, похожий на смесь инквизитора империи из вселенной Warhammer 40000 и штандартенфюрера СС, был повержен и не должен представлять угрозы. По регламенту Империума подконтрольный ему дредноут (космический корабль) должен вернуться на главную планету — Праматерь — сразу же после кончины командующего.

Но не все так просто в мире, придуманном Закон Снайдером. Еще в концовке прошлого фильма зрителю показали, что адмирал, на грани комичности сыгранный Эдом Скрейном, выжил и не отказался от своих планов.

Герои во главе с Корой, скрывающей страшную тайну прошлого, узнают о том, что главный враг жив и даже в меру здоров, а опасность еще не миновала. Персонажи решаются дать отпор превосходящим силам противника. Тем более, что каждый из персонажей, которых Зак Снайдер старательно презентовал в первом фильме, имеет личные счеты с Империумом, а в случае главной героини это и вовсе дело чести и вопрос отмщения.

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна, часть 2: Дарующая шрамы»

Заручившись поддержкой крестьян, команда могучих героев галактики разрабатывает хитрый план, содержащий в себе элементы шантажа, обмана, диверсии и открытого столкновения.

Каким получился фильм

План героев далек по надежности от швейцарских часов. Спасет персонажей, пожалуй, только случайность и сценарная глупость антагонистов. Только вот саму вселенную «Мятежной луны» (о которой ее создатель и главный любитель слоу-мо Голливуда Зак Снайдер говорил как о франшизе, которая в будущем должна обрести поистине огромные масштабы) не спасет уже ничего. Впрочем, для смотревших первую часть и учитывающих оценки критиков это не станет новостью.

Лента, которая по заявлению того же Снайдера изначально должна была стать частью «Звездных войн», все еще выглядит, как глупая пародия, придуманная восьмилетним фанатом далекой-далекой галактики. Какое-то подражание, где все злодеи злодействуют еще сильнее, а герои эпично потеют под градом пуль. Правда во время просмотра второй части вас может посетить ощущение, что помогал юному поклоннику его любящий пиво отец. Иначе невозможно объяснить детальную сцену сбора пшеницы в замедленной съемке, растянутую на добрые десять минут хронометража. Кажется, что на экране не космическое фэнтези большого размаха, а смесь рекламы пенного из 2000-х и YouTube-видео о крафтовой пивоварне.

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна, часть 2: Дарующая шрамы»

Среди источников вдохновения для создания «Мятежной луны» режиссер Зак Снайдер называет еще и фильмы Акиры Куросавы. В частности «Семь самураев», которыми так же вдохновлялся Джордж Лукас при создании своей космооперы. Только вот в случае «Звездных войн» получился уникальный проект, который для своего времени казался чем-то свежим и уникальным.

А вот Зак Снайдер идет другим путем и продолжает собирать всевозможные штампы. И в какие-то моменты может закрасться сомнение: вдруг на самом деле «Дарующая шрамы», как и «Дитя огня» — это постмодернистское произведение?

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна, часть 2: Дарующая шрамы»

При просмотре у вас не раз возникнут вопросы, кто сейчас на экране, зачем на этом концентрируют внимание, почему именно сейчас заиграла эпичная музыка. Порой кажется, что единственная причина существования многих сцен — просто для галочки. Любовная линия, история потери, мести, обретение дома — все это формально есть. Но выглядит так, будто «Дарующая шрамы» — это двухчасовой трейлер чего-то большого, того, что оставили где-то за кадром или вырезали.

Концовка фильма явно намекает на продолжение. Режиссер не раз говорил, что планирует снять четыре-шесть частей «Мятежной луны». Только вот оценки и качество вышедших фильмов, скорее всего, не позволят свершиться далеко идущим планам Снайдера.

Что ждет вселенную «Мятежной луны»

Зак Снайдер снова задумал провернуть свой любимый трюк и анонсировал режиссерские версии обоих фильмов. Они должны выйти уже этим летом. Может, и в этот раз, как в случае «Лиги Справедливости», кто-то найдет в версии Снайдера новые смыслы. А сама дилогия наконец приобретет черты внятного произведения.

Фото Кадр из фильма «Мятежная луна, часть 2: Дарующая шрамы»

Правда есть одна загвоздка: в режиссерской версии над Снайдером не довлела команда продюсеров, которые в любой момент могли поменять свое видение проекта в погоне за кассовыми сборами. «Мятежная луна» изначально продвигалась как авторский проект, якобы настолько смелый и уникальный, что ему не нашлось места в рамках вселенной «Звездных войн».

И тут может возникнуть закономерный вопрос. Насколько будет отличаться режиссерская версия от обычной и будет ли в этих отличиях хоть что-то кроме дополнительных бессмысленных сцен? Впрочем, может быть, найдется и место разливающемуся по бокалам пиву. Мысли о котором с большой вероятностью посетят зрителя во время невероятно затянутой сцены сбора урожая.