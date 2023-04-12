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Сегодня, 21:00

7 фильмов, которые помогут расслабиться после тяжелого рабочего дня

Марина Аглиуллина
Кинокритик, исследовательница поп-культуры
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Проверка фактов

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Кадр из фильма «1+1»
Фото Скриншот из фильма «1+1»

Одна из функций кинематографа — эскапизм (избегание неприятного, скучного в жизни). Не все фильмы создаются, чтобы будоражить умы зрителей проблемами. Иногда просто хочется развлечься: поднять уровень жизнерадостности и забыть про дрязги в душном офисе.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

Классика советской комедии от великого Леонида Гайдая. Фильм состоит из трех новелл, в каждой из которых одним из главных персонажей становится примерный студент политехнического института Шурик.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Скриншот фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Как и положено кинематографу СССР, эта картина наивная, чистая и добрая, все плохие ребята наказаны, все хорошие — поощрены. При этом юмор тут совершенно не пресный, и над этим советским ситкомом смеется уже не одно поколение. Еще одна подкупающая черта этой картины — дымка мечтательности, надежды и обещания счастья, которая еще долго витает в голове.

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Реальная любовь (2003)

Ставшая классикой британская романтическая комедия, которую многие традиционно пересматривают на Новый год и Рождество. Но сюжет картины актуален в любое время года — все герои картины ищут любовь.

Кадр из фильма «Реальная любовь»
Скриншот из фильма «Реальная любовь»

В фильме много любимых и знакомых актеров: главные роли играют Хью Грант, Колин Ферт, Эмма Томпсон, Лиам Нисон, Алан Рикман и другие британские звезды. Юмор варьируется от дурацкого до глубоко интеллектуального. В целом это добрая и местами хулиганская комедия, где все находят свое счастье.

Пляжный бездельник (2019)

Последняя работа режиссера и сценариста Хармони Корина — чистая ода гедонизму, продвигающая идею о том, что не всем нужна гонка за успешным успехом. Здесь нет каких-то поучений или вымученной глубокомысленности, это просто безмятежное, но хулиганское кино. В главной роли — Мэттью Макконахи, он играет поэта и писателя по прозвищу Лунный Пес. Кроме него в фильме снялись Айла Фишер, Снуп Догг, Джона Хилл и Зак Эфрон.

Кадр из фильма «Пляжный бездельник»
Скриншот из фильма «Пляжный бездельник»

Пес живет богемной и эксцентричной жизнью, и его главная проблема — закончить новую книгу. Но после гибели жены все идет кувырком, и протагонист бросается из одного внезапного приключения в другое. По пути он встречает таких же странных ребят, как он сам.

1+1 (2011)

Многолетний хит всех подборок о жизнеутверждающем кино — французская комедия о дружбе аристократа, прикованного к инвалидному креслу, и чернокожего парня из неблагополучного района. Фильм основан на реальных событиях. Он стал одной из самых успешных картин на французском языке в истории, получив около двух десятков номинаций на различные кинопремии, включая «Золотой глобус».

Кадр из фильма «1+1»
Скриншот из фильма «1+1»

Дрисс, бывший мелкий преступник, пытается сохранить за собой пособие по безработице. Для этого он ходит на собеседования, которые заведомо обречены на провал. Однажды герой пробуется на роль помощника для парализованного Филиппа и внезапно получает эту работу.

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Приключения Паддингтона (2014)

Паддингтон — медвежонок из книги Майкла Бонда, с которым вырастают все британские дети, а с некоторых пор и дети других стран. Он наивен, обаятелен и склонен устраивать шалости от чистой души. Для экранизации его приключений самого Паддингтона отрисовали с помощью компьютерной графики, а компанию ему составили Николь Кидман, Джули Уолтерс, Питер Капальди и другие актеры из плоти и крови.

Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»
Скриншот из фильма «Приключения Паддингтона»

«Приключения Паддингтона» — из той категории семейного кино, которое снималось с расчетом понравиться не только детям. Красочная картинка, трогательный юмор и захватывающий сюжет — эти вещи впечатляют и взрослых. Если вам понравится этот фильм, обязательно посмотрите продолжение: сиквел вышел таким же замечательным.

Королевство полной луны (2012)

Неизменно эстетский Уэс Андерсон снял комедию о первой любви двух бунтующих подростков на отшибе США в 1965 году. Режиссеру удалось построить обаятельный мир, который погружает в себя. Он красочный и теплый, напоминающий о старых открытках и винтажных магазинчиках.

Кадр из фильма «Королевство полной луны»
Скриншот из фильма «Королевство полной луны»

Главные герои, Сьюзи и Сэм, знакомятся на острове, куда Сэм прибыл в составе отряда бойскаутов, а Сьюзи живет там со своей семьей. Они решают сбежать из-под опеки взрослых, чтобы быть вместе. Их пропажа вызывает переполох, по следам парочки отправляется местный шериф.

Лука (2021)

Любой мультфильм от Pixar подходит для роли живительного спасения после душного рабочего дня, но «Лука» — это еще и картина о каникулах, маленький отпуск на итальянском побережье. В центре сюжета — два добрых морских чудовища, которые на берегу превращаются в обычных на вид мальчишек. Им интересно изучить жизнь людей и даже пойти в школу.

Кадр из фильма «Лука»
Скриншот из фильма «Лука»

Особое обаяние «Луке» придает возможность посмотреть на привычные вещи глазами существ, которым все в новинку. Мультфильм — напоминание о том, что стоит ценить самые обычные будничные вещи.

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