Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Викторианская психопатка: Маргарет Куолли, что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:50

1 мин.

Маргарет Куолли из «Субстанции» снимется в хорроре «Викторианская психопатка»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Субстанция», реж. Корали Фаржа / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Субстанция», реж. Корали Фаржа / Universal Pictures
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Deadline сообщило, что Маргарет Куолли («Субстанция») сыграет главную роль в историческом хоррор-триллере «Викторианская психопатка», основанном на одноименной книге Вирджинии Фейто.

Действие фильма развернется в 1858 году. По сюжету эксцентричная гувернантка Уинифред Нотти приезжает в отдаленное готическое поместье Энсор-Хаус. В ее обязанности входит обучение детей правилам поведения за столом и знакомство с историей их семьи.

Главная героиня скрывает свои психопатические наклонности, однако по мере ее освоения в Энсор-Хаусе сотрудники начинают необъяснимым образом исчезать, что наводит владельцев поместья на тревожные подозрения.

Режиссером проекта выступит Закари Уигон, работавший с Маргарет Куолли над фильмом «Стоп-слово».

Планируется, что производство «Викторианской психопатки» начнется в марте следующего года. Дата релиза картины пока неизвестна.

Фильм &laquo;Субстанция&raquo; с&nbsp;Деми Мур. Помните, вы одно целое: каким получился хоррор «Субстанция»

Фильмы
Новости холдинга
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Медведев оценил свою статистику без повторных титулов в ATP
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
30 окт 20:30
Лукас Браво не уверен, что вернется к роли в 5 сезоне «Эмили в Париже»
30 окт 19:45
Премьера комедии «Новый год в Березовке» состоится 7 ноября
30 окт 19:30
«Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым выйдет в российский прокат 31 октября
30 окт 18:25
Пенелопа Крус и Джонни Депп снимутся в фильме «Дневной пьяница»
30 окт 15:50
Премьера сериала «Преступление и наказание» перенесена на неопределенный срок