«Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым выйдет в российский прокат 31 октября

31 октября в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Возвращение попугая Кеши» от режиссера Олега Асадулина («Родные люди»). По сюжету картины школьный учитель географии Митяй и умный попугай из древнего рода Иннокентий заключают договор: попугай помогает учителю вернуть девушку, а Митяй помогает Кеше воссоединиться с возлюбленной, с которой их разлучили.

Кто снялся в фильме «Возвращение попугая Кеши»

В картине снялись Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова и Наталья Коренная.