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Возвращение попугая Кеши фильм 2024: дата выхода и трейлер — Кологривый
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

1 мин.

«Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым выйдет в российский прокат 31 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Возвращение попугая Кеши», реж. Олег Асадулин / Кинокомпания «Кинотека»
Фото Кадр из фильма «Возвращение попугая Кеши», реж. Олег Асадулин / Кинокомпания «Кинотека»
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31 октября в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Возвращение попугая Кеши» от режиссера Олега Асадулина («Родные люди»). По сюжету картины школьный учитель географии Митяй и умный попугай из древнего рода Иннокентий заключают договор: попугай помогает учителю вернуть девушку, а Митяй помогает Кеше воссоединиться с возлюбленной, с которой их разлучили.

Кто снялся в фильме «Возвращение попугая Кеши»

В картине снялись Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова и Наталья Коренная.

Трейлер фильма «Возвращение попугая Кеши»

За&nbsp;слова отвечаю, 2024. Фильм «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной выйдет 14 ноября

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