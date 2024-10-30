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Новый год в Березовке фильм 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 19:45

1 мин.

Премьера комедии «Новый год в Березовке» состоится 7 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Новый год в Березовке», реж. Ольга Ланд / Огонь Продакшн, Ар Джи Бразерс Студио, онлайн-кинотеатр Okko
Фото Кадр из фильма «Новый год в Березовке», реж. Ольга Ланд / Огонь Продакшн, Ар Джи Бразерс Студио, онлайн-кинотеатр Okko
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7 ноября в российский прокат выйдет картина «Новый год в Березовке». Режиссером фильма выступила Ольга Ланд, известная по работе над «Тайной «Белой вороны» и «Моделью».

По сюжету комедии в преддверии Нового года семейная пара Кошкиных планирует обокрасть соседей, однако они не предусмотрели, что в доме могут оказаться дети.

Кто снялся в фильме «Новый год в Березовке»

В картине снялись Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин и Константин Мурзенко.

Трейлер фильма «Новый год в Березовке»

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