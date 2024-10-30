Премьера комедии «Новый год в Березовке» состоится 7 ноября
7 ноября в российский прокат выйдет картина «Новый год в Березовке». Режиссером фильма выступила Ольга Ланд, известная по работе над «Тайной «Белой вороны» и «Моделью».
По сюжету комедии в преддверии Нового года семейная пара Кошкиных планирует обокрасть соседей, однако они не предусмотрели, что в доме могут оказаться дети.
Кто снялся в фильме «Новый год в Березовке»
В картине снялись Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин и Константин Мурзенко.
Трейлер фильма «Новый год в Березовке»
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