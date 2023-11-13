Обзор третьего сезона «Утреннего шоу»: правда превыше всего

На Apple TV+ вышел финальный эпизод третьего сезона «Утреннего шоу». Рассказываем, получилось ли на этот раз у проекта быть честным с самим собой.

О чем сериал «Утреннее шоу»

Сериал рассказывает о внутренней кухне телеканала UBA. «Утреннее шоу» пытается гармонично сочетать в себе освещение общественно важных проблем и личных драм персонажей. Получается с переменным успехом.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Что происходит в третьем сезоне «Утреннего шоу»

Ведущие «Утреннего шоу» Aлeкc Лeви (Дженнифер Эниcтoн) и Бpэдли Джeкcoн (Риз Уизepcпyн) теперь по разные стороны UBA: героиня Энистон продолжает рассказывать об утренних новостях, а персонаж Уизерспун ушла вести вечернее шоу. Кори Эллисон (Билли Крудап) хочет продать канал миллиардеру Полу Марксу (Джон Хэмм), а тот в свою очередь стремится расширить собственное влияние.

Бpэдли пытается строить здоровые отношения с Лорой (Джулианна Маргулис), но сложная семейная история мешает ей доверять людям. Алекс снова заводит роман на работе с мужчиной гораздо влиятельнее себя, смещая приоритеты с собственных карьерных амбиций.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Стоит ли смотреть третий сезон «Утреннего шоу»

«Утреннее шоу» выгодно выделялось на фоне альтернативных проектов о медиабизнесе. Как правило, журналисты на экране представлены неважно (есть исключения вроде «Службы новостей» Аарона Соркина или недавно закончившихся «Наследников», но редкие). Они показаны там либо карикатурно беспринципными, готовыми на все ради сенсации людьми, либо героями с миссией, что тоже не вполне реалистично.

Например, в прошлогоднем сериале Netflix «Изобретая Анну», экранирующем статью Джессики Пресслер в New York Magazine «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка», героиня-журналистка забывает о своей жизни, семье, беременности, редакторе и всех-всех-всех ради русской аферистки, но главное не это, а то, что она неделями пишет одну статью, не делая больше ничего. Стоит ей прийти в редакцию, остальные журналисты махом бросают свои дела, чтобы помочь ей, взяв на себя рутинную работу вроде фактчекинга.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Масштабные расследования и правда дело небыстрое, но зачастую у журналистов нет возможности вести себя как одухотворенные писатели со шлейфом фей-крестных, сделающих все неинтересное. Нет, с художественной точки зрения все понятно: реальность может выглядеть не так впечатляюще. Спасибо хоть, что не обошлись с журналистами, как с маркетологами в «Эмили в Париже», где главная героиня выдает одну идею за сезон и ведет соцсети в духе наших бабушек, при этом презирая коллег за несовременность.

И все же журналистов не понимают. Время всегда играет против них, им никто не верит, а появление соцсетей и ИИ перевернуло правила игры для всех креативных индустрий. В третьем сезоне «Утреннего шоу» есть красочный монолог продюсера Чипа (Марк Дюпласс), где он, выходя за рамки цензуры, объясняет, почему журналистика важна и соцсети не могут ее заменить.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Проект начинался по-другому. «Утреннее шоу» показывало, как работает телевидение. Возможно, как оно бы могло существовать в идеальном мире, где все честные и добрые обличают всех нечестных и плохих, но тем не менее. Сериал держал руку на пульсе по-настоящему интересных людям тем. Был в курсе трендов, не боялся резко высказываться на актуальные темы и иметь собственное мнение, которое разделил бы не каждый.

В третьем сезоне достоверно лишь, пожалуй, то, что массовой аудитории хочется посмотреть репортаж о псе с суперспособностями больше, чем документалку про аборты. Потом актуальность и достоверность, конечно, страдают. Осторожно подбираясь к российским новостям, «Утреннее шоу» показывает нечто, напоминающее СССР, а то, как по-русски говорит продюсер Миа (Карен Питтман), лучше не слышать вообще никому. К слову, в прошлых сезонах за героиней таких талантов не водилось.

Похоже на издевательство. Странно, если новостное шоу не освещает, собственно, новости, но зачем в третьем сезоне эпизод, в котором ведущий прогноза погоды Янко (Нестор Карбонель) в интервью на красной ковровой дорожке рассказывает о своей склонности к женщинам славянского происхождения? Внезапно открывшееся предпочтение, которого раньше у ведущего не было. Позже коллеги Янко вспоминают о его девушке и договариваются не говорить о политике.

Возможно, создатели сериала этого персонажа попросту не щадят: когда движение #MeToo было в самом разгаре, вышел первый сезон, где по сюжету Янко встречался со своей подчиненной. На примере их отношений в «Утреннем шоу» разбирались дисбаланс власти, вопросы согласия, разницы в возрасте и влияния личной жизни на карьеру. Если бы сейчас на слуху была другая тема, сценаристы заставили бы Янко отрабатывать и ее.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

В этом нет ничего плохого, более того, так можно сказать про всех персонажей сериала, за тем они там и собрались — говорить на актуальные темы. За все время «Утреннего шоу» проект представил свою точку зрения на культуру отмены, коронавирус, протестные движения, общение с детьми после развода, токсичную семью, вопросы ментального здоровья, утечку информации и многие другие сложные вещи, но все же главной из них, сделавшей сериал популярным, стала #MeToo. Механизмы сюжета запустило увольнение влиятельного и обожаемого зрителями ведущего, который годами был агрессором, допускающим по отношению к своим подчиненным неподобающее поведение.

Это было сильно, в глобальном масштабе показывало изменение мира, индустрии, а в более локальном — тоску по уходу коллеги. Алекс переживала об увольнении Митча (Стив Карелл), зная, что он за человек, и это противоречие создавало в сюжете сильное напряжение. А сейчас что? Ведущая просто заводит отношения с самым влиятельным мужчиной в комнате, реабилитируясь лишь к финалу сезона.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Весь карьерный рост ее бывшей соведущей Брэдли тоже построен не на профессионализме. В смысле, она отличная журналистка, славящаяся своей честностью и беспощадностью. В начале сериала сюжетная линия Брэдли была построена на том, что она получила работу за свою непоколебимую принципиальность, которая зацепила исполнительного директора UBA Кори. Казалось, его страшно веселило, как она разрушает лицемерие канала изнутри.

Но во втором сезоне, как в какой-то мексиканской теленовелле, он признался ей в любви, а в третьем и вовсе пустил из-за Брэдли свою карьеру под откос. Зачем, ведь наблюдать за тем, как они устраивали на UBA революцию, было гораздо интереснее, чем за подростковыми метаниями мужчины средних лет.

Такой перспективный и искрометный персонаж к финалу третьего сезона изменился не в лучшую сторону не только с романтической точки зрения. Кори стал хуже как профессионал, а моральные ориентиры персонажа, которые раньше, несмотря на его несколько ироничный стиль, были достаточно четкими, к третьему сезону максимально размылись. Ох уж это влияние медиабизнеса...

Для главного дуэта героинь-ведущих в сериале прописано развитие, больше похожее на насмешку. Создатели проекта всю дорогу показывали, с каким трудом женщина строит карьеру и обретает власть, а потом добавили, что у нее никогда ничего этого и не было. Решающим фактором была симпатия руководства, а не профессионализм.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Одним из самых заметных персонажей третьего сезона «Утреннего шоу» стал Пол Маркс. Миллиардер, запускающий в космос ракеты и покупающий СМИ. Мы поняли намек. Поначалу его диалоги с Кори звучат слишком литературно (потом становится получше). Никто не разговаривает в жизни так, будто каждому заранее выдали половину диалога, чтобы было время поразмыслить над остроумными ответами.

Пол Маркс нужен «Утреннему шоу», чтобы показать: влиятельной фигуре нельзя давать власть над независимым СМИ. Персонаж Джона Хэмма отвечает за позицию главного злодея сезона. Он талантливый актер и отлично справляется со своей инфернальной задачей, но пальму первенства в экранной чудовищности получает все же не он.

Для этого хватило всего одного эпизода, где Стелла (Грета Ли) пытается заключить сделку с рекламодателями в ресторане. Сначала они оказывают давление на героиню, заставляя ее во время рабочей встречи пить алкоголь (и проверяя, действительно ли Стелла заказала джин, а не воду, ведь женщина, по их мнению, не может пить наравне с мужчинами), а позже говорят, что заключат сделку при условии, если официантка слижет со стола разлитую воду за чаевые в 20 тысяч долларов. Рекламодатели не могли попросить о подобном влиятельную Стеллу, но другую девушку азиатского происхождения, у которой не было никакой власти, стали, чтобы продемонстрировать, кто здесь главный — ну, и немного повеселиться. Разрушительный эпизод. По невозможному уровню напряжения подобного в проекте не было с первого сезона.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

«Утреннему шоу» не пошло на пользу разделение ведущих Алекс и Брэдли. В прошлых сезонах у них сложилась отличная динамика, а когда героиня Риз Уизерспун ушла делать вечерние новости, все рухнуло. Хотя с точки зрения роста персонажа ход логичный: Брэдли по душе более мрачные и серьезные темы, которым в утренней программе места нет.

Нельзя сказать, что третий сезон «Утреннего шоу» безнадежен, просто он невыигрышно смотрится на фоне проекта в прошлом — что немного тревожно, ведь Apple уже продлил сериал на четвертый сезон.

Впрочем, создателей «Утреннего шоу» можно поблагодарить за былые заслуги (и за привлечение в проект великого Стивена Фрая). Возможно, третий сезон проекта более компромиссный, чем предыдущие, но в целом сериал, безусловно, заслуживает внимания. Он показывает, чем живет телевидение, какое будущее его ждет, как информация влияет на всех нас и что честность превыше всего. Идеальной журналистики не существует, так пусть хотя бы она остается такой на экране.