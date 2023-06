Что известно о российской версии «Постучись в мою дверь»

Турецкий сериал об отношениях флористки Эды и бизнесмена Серкана Болата стал настоящим суперхитом. Неудивительно, что в России решили снять ремейк шоу «Постучись в мою дверь». Рассказываем, чего ждать от отечественной версии популярного ромкома.

Что за сериал «Постучись в мою дверь»

Телевизионный проект «Постучись в мою дверь», который во многих странах транслировали под названием Love Is In The Air (англ. «Любовь в воздухе»), стартовал в июле 2020 года. Главная героиня — флористка Эда, которая мечтает уехать в Италию, но лишается стипендии местного архитектурного бюро. Ее желание отомстить владельцу компании — талантливому архитектору Серкану Болату — приводит к неожиданным последствиям: молодой человек предлагает Эде оплатить поездку, если она притворится его возлюбленной, а все ради того, чтобы вернуть бывшую девушку.

Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Сериал завершился всего лишь год спустя, в сентябре 2021-го. Однако финал побил один из рекордов «Игры престолов»: про заключительный эпизод «Постучись в мою дверь» было написано более 7,8 миллиона твитов. Кроме того, турецкий ромком был отмечен наградами разных стран, а иностранные туристы до сих пор приезжают в Стамбул ради экскурсий по местам съемок.

Что известно о российском ремейке

Успех шоу в России был впечатляющим: в 2021 году он вошел в топ-3 самых популярных сериалов, а в 2022-м и вовсе занял первую строчку рейтинга. В декабре стало известно, что отечественные кинематографисты снимут ремейк «Постучись в мою дверь», но авторы пообещали изменить не только место действия, но и сюжет, сохранив при этом общее обаяние оригинального проекта.

В мае 2023 года были объявлены имена актрис, которые сыграют подруг главной героини. Среди них Александра Тулинова («Инсомния», «Магомаев»), Екатерина Шумакова («Кафе «Куба»», «Универ. Новая общага») и Юлия Серина («Конец света», «Ольга»). Примерно в то же время в Москве стартовали съемки ремейка.

Фото Кадр из сериала «Кафе «Куба»»

Имена исполнителей главных ролей держатся в секрете. Ходили слухи, что российским Серканом Болатом может стать Егор Крид. Тем временем еще один музыкант, Влад Соколовский, подтвердил, что появится в проекте, буквально пару дней назад. Кроме того, уже известно, что кастинг в сериал прошел сын Тины Канделаки, Лео.

Дата выхода сериала пока не известна, как и то, сколько всего серий будет в проекте. Остается только ждать.

