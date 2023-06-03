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Чего ждать от третьего сезона «Ведьмака»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Ведьмак»
Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Совсем скоро на Netflix выйдет продолжение популярного фэнтези-сериала.

Когда выйдет третий сезон «Ведьмака»

Третий сезон «Ведьмака» будет состоять из восьми эпизодов: первую половину выпустят 29 июня, а вторую — 27 июля. О сюжете известно мало: в его основу легла книга «Час презрения», четвертая из цикла Анджея Сапковского, однако, как и в предыдущих сезонах, ожидается множество расхождений с первоисточником.

Кадр из трейлера к сериалу «Ведьмак»
Фото Кадр из трейлера к сериалу «Ведьмак»

О чем будет третий сезон «Ведьмака»

В коротком тизере показали Дикую охоту — орду призраков, появление которой связывают с концом света: в ролике от нее убегает Цири. Тем временем Геральт заявляет, что впервые познал страх, поэтому зрителям стоит ожидать изменений в его личности. Кроме того, некоторые издания предполагают, что в новых эпизодах развернется Танеддский бунт.

Кадр из&nbsp;трейлера к&nbsp;сериалу &laquo;Черное зеркало&raquo;. Что известно о шестом сезоне «Черного зеркала»

Кто сыграет в третьем сезоне «Ведьмака»

К исполнителям главных ролей — Генри Кавиллу, Фрейе Аллан, Ане Чалотре и Джои Бэти — присоединятся новые лица: Хью Скиннер («Дрянь») сыграет принца Радовида, Робби Амелл («Загрузка») — вожака скоя'таэлей Галлатина, Чжан Мэнъэр («Шан-Чи и легенда десяти колец») — охотницу Мильву, а Кристель Элвин («Смерть в раю») — разбойницу Мистле.

Кадр из трейлера к сериалу «Ведьмак»
Фото Кадр из трейлера к сериалу «Ведьмак»

Сколько всего сезонов будет у «Ведьмака»

Напомним, что это будет последняя возможность увидеть Генри Кавилла в образе Геральта. Еще в октябре британский актер опубликовал в социальных сетях прощальный пост, из которого также стало известно, что впоследствии его заменит австралиец Лиам Хемсворт, знакомый зрителям по франшизе «Голодные игры». Причины своего решения Кавилл не раскрыл.

Кстати, создатели шоу признались, что даже подумывали закрыть «Ведьмака» после ухода ведущего актера, но в итоге пришли к идее о рекасте. Многие фанаты остались недовольны новым исполнителем роли Геральта, и все же сериал уже продлили на пятый сезон. Работа над ним начнется сразу же вместе с четвертым, но о точной дате запуска в производство пока не сообщали.

Кадр из трейлера к сериалу «Ведьмак»
Фото Кадр из трейлера к сериалу «Ведьмак»

Зато недавно стало известно, что прямо сейчас в Южной Африке идут съемки спин-оффа «Ведьмака» о банде «Крысы». Главную роль в новом проекте ислолнит звезда боевиков 1980-1990-х Дольф Лундгрен.

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