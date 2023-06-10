День рождения киностудии Союзмультфильм

10 июня отмечает день рождения организация, объединившая несколько поколений детей своей любовью к мультфильмам. Союзмультфильм — одна из самых известных и влиятельных анимационных студий в мире — празднует свой день рождения.

История киностудии Союзмультфильм

С 1936 года, когда была основана студия, Союзмультфильм стала символом советской и российской анимационной индустрии, создавая неповторимые мультфильмы для детей и взрослых.

Только в августе 1937 года организация стала именоваться Союзмультфильм, а первое ее название звучало как Союздетмультфильм, и создавались там только черно-белые мультфильмы. В 1938-м появились первые цветные картины, разрабатываемые компанией.

Работники студии выпустили первый рисованный полнометражный фильм под названием «Конек-Горбунок» в 1947 году. Через шесть лет на базе Союзмультфильма возникло объединение, посвященное кукольным фильмам. Фильм «Карандаш и Клякса — веселые охотники» стал одной из его наиболее ярких работ. В течение долгих лет здесь снимали кукольные спектакли.

Фото Кадр из мультфильма «Конек-Горбунок»

В 1960-1970-е годы деятельность киностудии развивалась наиболее активно. В этот период она порадовала миллионы зрителей такими работами, как «Умка», «Маугли», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Крокодил Гена» и «Бременские музыканты».

Знаковые произведения и знаменитые персонажи Союзмультфильма

Союзмультфильм породил множество знаковых произведений, которые стали любимыми не только в СССР и России, но и во всем мире. Один из самых известных мультфильмов, созданных студией, — «Ну, погоди!», рассказывающий о приключениях Волка и Зайца, стал для многих символом советской анимации.

Другими культовыми мультфильмами, созданными Союзмультфильмом, были «Винни-Пух», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Трое из Простоквашино» и многие другие. Знаменитые персонажи Союзмультфильма стали частью культурного наследия и любимой памяти многих поколений. Они олицетворяют радость, юмор и уникальную магию мира мультипликации.

Достижения киностудии Союзмультфильм

Союзмультфильм имеет множество достижений, которые отмечаются и признаются в отрасли анимации. В течение многих лет студия получала международные награды и признание за свои выдающиеся работы.

Фото Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»

Студия продолжает быть активной и в настоящее время, выпуская новые произведения, которые сохраняют свою уникальность и творческий подход. Многим современным детям Союзмультфильм известен по сериалам «Новое Простоквашино», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку» и многие другие. Компания продолжает вдохновлять молодых аниматоров и приносить радость миллионам зрителей по всему миру.

Киностудия Союзмультфильм является важным игроком в мире анимации с богатой историей и впечатляющими достижениями. Ее произведения оставили неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей, и она продолжает радовать своей творческой силой и уникальным стилем. День рождения Союзмультфильма — это повод отметить ее значимость и внести свой вклад в празднование этого культурного феномена.

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