Стоит ли смотреть сериал «Два холма» и почему он вызывает споры

6 июня состоялась премьера нового сезона отечественной антиутопии. Действие сериала «Два холма» происходит в далеком будущем: 99% мужского населения вымерло, а женщинам удалось создать лучший мир. Разбираемся, стоит ли обратить внимание на этот проект.

Что было в первом сезоне

Первый сезон сериала «Два холма» вышел в апреле прошлого года. Отправной точкой событий стал 2140 год, который в трейлере назвали «светлым будущим». Закадровый голос разъяснил зрителям, что в мире почти не осталось мужчин и, следовательно, проблем. Женщинам удалось построить новое идеальное общество: с продвинутыми технологиями и благоприятной экологической обстановкой.

Сюжет первого сезона строился вокруг запретной любви между представителями двух разных миров. Жизнь главной героини в исполнении Пелагеи Невзоровой («Война семей») круто меняется после знакомства с «приматом» (так называют мужчин, которые решили построить собственное общество, но почти сразу же одичали).

В сериале также засветились Светлана Камынина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный, Жанна Эппле и многие другие.

Фото Кадр из сериала «Два холма»

Что будет во втором сезоне

Главным действующим лицом второго сезона стала Елена Зоевна (отчества в матриархальном мире, разумеется, заменены на матчества). Изначально она была второстепенным персонажем и выступала как мать главной героини. Теперь же Елена Зоевна, которую сыграла Анна Снаткина («Актрисы», «Фишер»), возглавила город Два холма и решила переселить «приматов» подальше от женщин.

За что критикуют сериал

Режиссерами проекта выступили Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы») и Аскар Бисембин («Свадьба на троих»). Среди сценаристов и продюсеров также нет ни одной женщины. В этом и заключается одна из основных претензий к сериалу: история о мире женщин рассказана и показана с точки зрения мужчин.

При этом создатели «Двух холмов» открыто признают, что сами не до конца понимают созданную ими вселенную: «Я мог актерам-мужчинам объяснить, как они должны деградировать...Но как должны выглядеть и вести себя женщины будущего, как они будут воспринимать отношения, секс, политику и экологию в мире без мужчин — это гораздо сложнее», — рассказал Дмитрий Грибанов.

Немало споров вызывает и визуальная составляющая сериала. Жительницы Двух холмов носят исключительно обтягивающую одежду и короткие платья или шорты, а камера постоянно фиксирует тот факт, что в новом мире женщины отказались от бюстгальтеров.

Фото Кадр из сериала «Два холма»

В социальных сетях отмечают интересную задумку «Двух холмов», но не более того, а в целом описывают проект фразой «так плохо, что аж хорошо». Зрители добавляют, что сериал, который авторы позиционируют как первый матриархальный, лишь сильнее подпитывает стереотипы о мужчинах и женщинах в целом и о феминистках в частности.

Тем не менее при довольно негативных отзывах кинокритиков зрительский рейтинг проекта на Кинопоиске составляет 7.4, а Ассоциация продюсеров кино и телевидения и вовсе назвала «Два холма» лучшим многосерийным шоу прошлого года.

График выхода серий «Два холма» 2 сезон

1 серия — 6 июня;

2 серия — 6 июня;

3 серия — 13 июня;

4 серия — 20 июня;

5 серия — 27 июня;

6 серия — 4 июля;

7 серия — 11 июля;

8 серия — 18 июля;

9 серия — 25 июля;

10 серия — 1 августа;

11 серия — 8 августа;

12 серия — 15 августа;

13 серия — 22 августа.

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