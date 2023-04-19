Почему стоит посмотреть «Солнце мое». Это лучший фильм прошлого года по мнению зарубежных критиков

Мы уже давно подвели итоги прошедшего наградного сезона, главным триумфатором которого стал «Все, везде и сразу» — фильм, который хочется назвать инди-хитом сезона. Да, «инди» или independent — термин, которым традиционно обозначали независимые картины, а «Все, везде и сразу» вышел из-под крыла студии «A24». Но сейчас «независимыми» называют не те фильмы, что сняли на коленке за деньги знакомых, а относительно недорогие проекты, в которых:

чувствуются авторский стиль и идея;

у режиссера есть творческая свобода, а продюсеры и студия «направляют» его, а не делают постановщиком-марионеткой.

К чему это все: «Все, везде и сразу» собрал лавры и как главный инди-хит, и как лучший фильм года вообще, но на обоих поприщах у него был сильный и куда менее заметный конкурент — «Солнце мое» режиссера-дебютанта Шарлотты Уэллс. Трогательная драма о детско-родительских отношениях, которая совсем недавно стала официально доступна в российских стримингах.

Кадр из фильма «Солнце мое».

О чем фильм и как он появился

Глобально «Солнце мое» — это продолжение тренда на независимые фестивальные драмы об отношениях отцов и детей: от «Один на один» и «Леди Берд» до того же «Все, везде и сразу» и «Все прошло хорошо».

Главная героиня «Солнце мое» Софи вспоминает совместную поездку с отцом в Турцию. Тогда ей было 11 лет (маленькую Софи играет Фрэнки Корио), а ее папе Калуму (Пол Мескал из «Нормальных людей») как раз во время этих каникул исполнился 31 год. Воспоминания и кадры с купленной в поездку видеокамеры помогают уже взрослой Софи (Селия Роулсон-Холл) понять, каким человеком был ее отец.

Перед просмотром лучше знать о картине как можно меньше, поэтому не будем вдаваться в сюжетные подробности. Важно подчеркнуть только, что «Солнце мое» вдохновлен личной историей постановщицы, фильмография которой дважды «началась» с воспоминаний об отце. В дебютном короткометражном фильме Уэллс Tuesday девушка-подросток вспоминала погибшего отца, проводя вечера в его доме и надевая его кофту. Вероятно, с точки зрения «реальных событий» сюжет Tuesday к истории Уэллс, потерявшей папу в 16 лет, ближе, чем «Солнце мое». Но Шарлотта отмечает, что главный достоверный элемент ее полнометражного дебюта — это автобиографичность эмоций. Пусть событийно полнометражная художественная (!) картина может отличаться от жизни, чувства в ней самые настоящие.

Кадр из фильма «Солнце мое».

Что делает картину Уэллс особенной

В письме зрителям Уэллс описала настроение картины турецким словом «hasret», которым обозначают эмоцию на стыке тоски, любви и чувства потери. Эта комбинация чувствуется в каждом кадре: от тихих крупных планов на яхте до редких эмоциональных взрывов, как в моменте с зеркалом и рассказом Софи о неожиданно накатывающей грусти.

Главная эмоциональная находка ленты — то, как она совмещает воспоминания Софи, ее фантазии/кошмары и кадры с видеокамеры, на которые они с отцом фиксировали отдых. Обеденный сон и вечерние шоу на берегу моря здесь перебиваются то рассказами Калума о детстве и ошибках юности, то «кошмарами» девушки, которая с высоты прожитых лет пытается протянуть дорогому человеку руку помощи, докричаться до него через музыку в клубе и, вероятно, поговорить о том, каково это — быть молодым родителем. Примерно похожий прием несколько лет назад использовал израильский режиссер Дэни Розенберг в «Смерти кино и моего отца», где фильм о фильме перебивается кадрами с умирающим отцом режиссера, который должен сыграть в его картине главную роль. Но если Розенберг сделал скорее занятный кинематографический эксперимент, то Уэллс добилась эффекта, которого иначе как «магией кино» объяснить тяжело.

Кадр из фильма «Солнце мое».

Все элементы истории в «Солнце мое» отличаются стилистически:

«кошмары» Софи показываются в мерцающем свете огней ночного клуба, который создает давящую атмосферу тревоги и грусти. Что-то похожее делал Гаспар Ноэ в «Вечном свете», но если француз этим вызывал эпилептические припадки и ужас, то Уэллс — ноющее чувство тоски;

кадры из отпуска сняты как настоящие: с зернистым фильтром, трясущейся ручной камерой, случайными планами и моментами, когда кто-то забыл остановить съемку или, напротив, включил ее слишком рано — все для того, чтобы искусственная хроника ощущалась как настоящая;

основные сцены с воспоминаниями Софи и кадры с повзрослевшей героиней во многом напоминают «Лунный свет» Барри Дженкинса, который выступил продюсером картины Уэллс. Местами сходство в обилии деталей и крупных планов, местами — в цветовой палитре, но главным образом — в медитативной плавности большинства сцен, из-за которой особенно остро ощущается каждый «взрыв» и каждая неаккуратно брошенная фраза.

«Солнце мое» — это моментальная классика, которая с каждым просмотром становится только лучше и вызывает у зрителя все более сильные эмоции. Пожалуй, один из трех сильнейших дебютов последних десяти лет наряду с «Одержимостью» Дэмьена Шазелла и «Звуком металла» Дариуса Мардера.